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Alerta por "Simón" en cinco estados; en SLP, más lluvias y frío

El gobierno federal llamó a la población de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit a resguardarse

Por Agencias

Octubre 10, 2026 09:17 a.m.
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Alerta por Simón en cinco estados; en SLP, más lluvias y frío
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      La noche de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió de la intensificación del huracán Simón a categoría 3, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional.
      Sheinbaum Pardo señaló en sus redes sociales que habrá lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, particularmente en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.
      "Están activos los planes DN-III-E y Marina en fase preventiva; también están preparadas las brigadas de CFE, SICT, Conagua y Pemex".
      "Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados", escribió la Presidenta.
      La Coordinación Nacional de Protección Civil mencionó que se prevé que Simón continúe intensificándose a categoría 4 y se aproxime a las costas de Jalisco y Colima, con posible impacto el domingo.

      En San Luis Potosí, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este sábado se pronostican lluvias puntuales en las cuatro zonas, principalmente en las sierras.

      También se prevé que continúe la moderación de las temperaturas máximas, siendo la máxima de 31° en la Huasteca y la mínima de 14° en zonas centro y media. 

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      "Se monitorea tormenta tropical 'Rachel' con dirección a Tijuana-Ensenada. 'Isaías'  como huracán categoría 2 ingresando a Florida, EUA y Huracán 'Simón' categoría 3 al sur de Manzanillo, con potencial de ser un huracán mayor este fin de semana.

      "En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", señaló la dependencia. 

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