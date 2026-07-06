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Cuba sufre apagón nacional: crisis energética y cerco de EE.UU.

La falta de combustible y mantenimiento afecta la generación eléctrica, provocando cortes prolongados en la isla.

Por AP

Julio 06, 2026 04:19 p.m.
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Cuba sufre apagón nacional: crisis energética y cerco de EE.UU.
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      Cuba sufrió un apagón nacional el lunes mientras su red eléctrica continúa deteriorándose en medio del severo cerco energético que Estados Unidos impuso a la isla hace seis meses.

      La estatal Unión Eléctrica informó que la causa de la caída en el Sistema Energético Nacional (SEN) aún no ha sido deteminada.

      En su cuenta de X, el Ministerio de Energía y Minas indicó que comenzaron a activarse los "protocolos de recuperación", lo que significa que se irán armando pequeñas "islas" de corriente para dar energía a áreas priorizadas como hospitales.

      Cuba atraviesa desde comienzos de esta década una fuerte crisis económica y social que se agudizó tras el cerco energético impuesto por el presidente Donald Trump en enero y que impide la llegada del crudo que la isla necesita para mover toda su economía y sobre todo la generación de electricidad. Cuba apenas produce el 40% del combustible que consume.

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      Trump y su secretario Marco Rubio dijeron que buscan cambios económicos y políticos en la isla. Cuba denunció que la asfixia es un "castigo colectivo".

      En los últimos meses los cubanos han sufrido apagones de más de 20 horas diarias así como la paralización del transporte, la reducción de las jornadas laborales, la cancelación de vuelos y el deterioro de casi todas las áreas.

      Una caída nacional del sistema como la el lunes ocurrió en marzo, pero desconexiones regionales han estado golpeando a la población. En las últimas semanas los apagones rondaron el 70% del territorio nacional en la hora pico. La situación se ha agravado por las altas temperaturas.

      En las últimas semanas se reportaron además problemas en la central termoeléctrica Antonio Guiteras –la más importante del país— por falta de mantenimiento, lo que obligó a sacarla de la línea.

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