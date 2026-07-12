logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Apagones afectan Cuba

Por AP

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Apagones afectan Cuba
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Habana, Cuba.- Cuba avanzaba el sábado en la recuperación de su sistema energético luego de un colapso la víspera —el cuatro en lo que va de este año— y en un contexto de gran fragilidad en el sector bajo sanciones estadounidenses.

      De acuerdo con informes de la Unión Eléctrica y medios locales, la recuperación de la electricidad comenzó en lugares estratégicos como hospitales, centros de bombeo de agua para la población y de elaboración de alimentos.

      Lázaro Guerra Hernández, directivo del Ministerio de Energía y Minas cubana, dijo la víspera que la caída del Sistema Energético Nacional (SEN) ocurrió a las 4:30 de la tarde, hora local, del propio viernes obedeció a problemas técnicos en una línea que une las centrales provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus a partir de condiciones climáticas adversas.

      Este sábado, varias localidades como Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Villa Clara reportaron que comenzaban a crear "microislas" de generación eléctrica de camino a una interconexión.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En La Habana, la capital y la ciudad más poblada del país, se indicó que se normalizó la distribución a unos 108.000 clientes en la mañana del sábado. En algunos barrios la luz volvió por la madrugada, pero luego se volvió a cortar, constató The Associated Press.

      Esta es la cuarta caída del SEN en los que va del año —incluyendo una apenas el lunes pasado—, aunque se produce otras a nivel provincial o regional.

      En enero el presidente estadounidense Donald Trump impuso un cerco energético a la isla y amenazó a terceros países con castigar con aranceles si vendían el crudo vital que la isla necesitaba. El efecto fue la agudización de las crisis que la nación caribeña ya padecía en este lustro producto de sanciones de Estados Unidos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto
        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

        SLP

        AP

        El primer ministro de Ontario expresó condolencias y condenó la violencia ocurrida en el festival cultural.

        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal
        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

        SLP

        AP

        Las citaciones judiciales forman parte de una escalada en la campaña del presidente Trump contra la prensa independiente y han generado rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla
        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

        SLP

        AP

        Una lancha rápida se volcó cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, causando 15 muertes y dejando 21 sobrevivientes.

        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston
        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

        SLP

        AP

        Cuatro congresistas demócratas piden una investigación independiente por la muerte de Salgado Araujo en operativo migratorio.