Apagones afectan Cuba

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La Habana, Cuba.- Cuba avanzaba el sábado en la recuperación de su sistema energético luego de un colapso la víspera —el cuatro en lo que va de este año— y en un contexto de gran fragilidad en el sector bajo sanciones estadounidenses.

De acuerdo con informes de la Unión Eléctrica y medios locales, la recuperación de la electricidad comenzó en lugares estratégicos como hospitales, centros de bombeo de agua para la población y de elaboración de alimentos.

Lázaro Guerra Hernández, directivo del Ministerio de Energía y Minas cubana, dijo la víspera que la caída del Sistema Energético Nacional (SEN) ocurrió a las 4:30 de la tarde, hora local, del propio viernes obedeció a problemas técnicos en una línea que une las centrales provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus a partir de condiciones climáticas adversas.

Este sábado, varias localidades como Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Villa Clara reportaron que comenzaban a crear "microislas" de generación eléctrica de camino a una interconexión.

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En La Habana, la capital y la ciudad más poblada del país, se indicó que se normalizó la distribución a unos 108.000 clientes en la mañana del sábado. En algunos barrios la luz volvió por la madrugada, pero luego se volvió a cortar, constató The Associated Press.

Esta es la cuarta caída del SEN en los que va del año —incluyendo una apenas el lunes pasado—, aunque se produce otras a nivel provincial o regional.

En enero el presidente estadounidense Donald Trump impuso un cerco energético a la isla y amenazó a terceros países con castigar con aranceles si vendían el crudo vital que la isla necesitaba. El efecto fue la agudización de las crisis que la nación caribeña ya padecía en este lustro producto de sanciones de Estados Unidos.