Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

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HANÓI, Vietnam (AP) — Una embarcación turística que regresaba de un viaje a una isla en el sur de Vietnam se volcó el sábado, lo que causó la muerte de 15 visitantes indios a menos de medio kilómetro (0,30 milla) de la costa, cuando los pasajeros gritaban pidiendo ayuda, indicaron autoridades y un testigo.

Detalles confirmados del accidente

La lancha rápida transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando se volcó el sábado por la tarde poco después de salir de la isla Hon May Rut Ngoai, que está cerca de Phu Quoc, la isla más grande de Vietnam, declararon autoridades, según las citaron los medios.

"El bote ni siquiera había recorrido medio kilómetro cuando simplemente se volcó", dijo por teléfono a The Associated Press Ashish Kumar, un indio que presenció el accidente. "Gritamos: ´¡Ayuda! ¡Ayuda!´"

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Agregó que embarcaciones cercanas acudieron al lugar a toda prisa para el rescate. "Pero para entonces ya era demasiado tarde", afirmó.

Kumar añadió que no había atención médica de emergencia disponible en la costa cuando los sobrevivientes fueron llevados de regreso.

Dijo que al menos algunos de los pasajeros estaban en un viaje de empresa organizado por su empleador, que fabrica teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos.

Tres de sus amigos estaban en el barco.

"Dos han muerto, y del otro me dijeron que está crítico", subrayó.

Lava International de India, un fabricante de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo, confirmó que algunos de sus empleados y socios de canal estaban entre los involucrados en el accidente.

"Nuestra prioridad inmediata es brindar todo el apoyo posible a los afectados y sus familias", indicó.

Acciones de la autoridad y rescate

Testigos dijeron a VN Express que algunas personas estaban atrapadas dentro de la embarcación volcada. Imágenes en la televisión vietnamita mostraron mar agitado y fuertes vientos cuando los equipos de rescate lanzaban salvavidas a las personas en el agua. Motos acuáticas trasladaban a los sobrevivientes de regreso a la costa y personas en la playa brindaban primeros auxilios.

Veintiún personas fueron rescatadas, y se recuperaron todos los cuerpos de los fallecidos, indicaron las autoridades. Los heridos fueron trasladados a hospitales.

El primer ministro vietnamita Le Minh Hung ordenó una investigación y ordenó a las autoridades que se aseguren que los responsables rindan cuentas. También pidió a los funcionarios correspondientes revisar la seguridad de las vías navegables y marítima en el área donde ocurrió el naufragio.

El primer ministro indio Narendra Modi expresó sus condolencias por la tragedia y escribió en redes sociales que la embajada de India estaba brindando toda la asistencia posible.

Se cree que muchos de los que iban a bordo son de los estados del sur de India de Telangana y Tamil Nadu.

Las autoridades en Telangana han instalado una sala de control para coordinar la asistencia y proporcionar información a sus familias. El ministro principal de Tamil Nadu escribió en redes sociales que había instado a las autoridades indias a brindar asistencia a las víctimas y garantizar que los cuerpos de los fallecidos sean repatriados lo antes posible.

Más indios están visitando Vietnam

Phu Quoc, en el golfo de Tailandia, es uno de los destinos de playa más populares de Vietnam. La isla Hon May Rut está a unos 10 kilómetros (6 millas) al sur de Phu Quoc. Son conocidas por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, y atraen a millones de turistas nacionales y extranjeros cada año.

India es uno de los mercados turísticos de más rápido crecimiento de Vietnam. El país del sudeste asiático recibió a unos 750.000 indios en 2025, un aumento de casi 50% respecto al año anterior.

Las autoridades atribuyen el crecimiento a una red en expansión de vuelos directos entre las principales ciudades indias y vietnamitas, y a la política liberal de visas electrónicas de Vietnam.