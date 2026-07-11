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Gilberto Mora participa en remo vikingo en Noruega vs Inglaterra

Rafaela Pimenta, agente de Erling Haaland, acompañó a Gilberto Mora durante el encuentro en Ciudad de México.

Por El Universal

Julio 11, 2026 09:54 p.m.
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Gilberto Mora participa en remo vikingo en Noruega vs Inglaterra
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- Este sábado se jugó el Noruega vs Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, donde grandes celebridades se dieron cita para presenciar este atractivo duelo, que también contó con la presencia de Gilberto Mora.

      Gilberto Mora y su presencia en el Mundial 2026

      La joya mexicana fue visto en este duelo junto a Rafaela Pimenta, representante del jugador tricolor, quien también es agente de Erling Haaland, el delantero noruego que estuvo en la cancha el día de hoy.

      Con una gorra de los Padres de San Diego de MLB y una playera roja, el jugador de Xolos de Tijuana vivió un increíble partido que tuvo como ganador a Inglaterra 1-2, gracias al doblete de Jude Bellingham.

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      Celebración viral: remo vikingo con Gilberto Mora

      Pero lo que llamó la atención de la afición mexicana fue ver a "Morita" formar parte del famoso remo noruego, la celebración que ha hecho viral a los seguidores del cuadro nórdico, quienes solían hacerlo durante el juego y también cuando terminaba el duelo.

      En el video que se viralizó en redes se observa al jugador de 17 años junto a la afición de Noruega mientras realiza el famoso festejo con una gran sonrisa en su rostro.

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