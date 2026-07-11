Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

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WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia ha enviado citaciones judiciales a varios periodistas del periódico The New York Times luego que reportaron preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo Air Force One, que Trump recibió como regalo de Qatar.

Acciones de la autoridad

Las citaciones marcan una fuerte escalada en la campaña del presidente Donald Trump contra los medios que ha suscitado condenas por erosionar una libertad fundamental de la democracia estadounidense.

El nuevo avión es un presente del aliado de Estados Unidos y el que el gobierno de Trump ha gastado 400 millones de dólares para modernizarlo y actualizarlo. Entró en servicio la semana pasada, pero Trump usó un avión Air Force One de modelo más antiguo para salir de la cumbre de la OTAN en Turquía y más tarde hizo referencia a amenazas contra él hechas por Irán.

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El diario indicó que las citaciones pretenden obligar a los reporteros a testificar ante un jurado federal investigador en Manhattan la próxima semana, y añadió que agentes federales entregaron algunas citaciones a los periodistas en sus domicilios.

Las citaciones se emitieron después que el director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios del Departamento de Justicia se reunieran en la Casa Blanca el viernes para discutir el tema, según una persona familiarizada con las discusiones que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto y lo hizo bajo condición de anonimato.

El diario reveló que entre los periodistas del Times que recibieron citaciones estaban Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt.

"La presencia de agentes federales en la puerta de reporteros de noticias debería escandalizar a cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que ésta protege", declaró David McCraw, abogado del Times, en un comunicado.

Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, dijo que la "guerra contra la prensa" de Trump "está buscando otra víctima".

Indicó en un comunicado que las citaciones "rompen con la práctica de larga data del Departamento de Justicia de proteger el interés público y la independencia de la prensa al exigir que los fiscales sólo busquen información de los reporteros como último recurso cuando se han agotado todas las demás vías".

El Departamento de Justicia señaló que "para que quede claro, los reporteros no son los objetivos, quienes filtran información clasificada lo son".

En su comunicado, destacó que "valoramos y apreciamos el importante papel que la prensa desempeña en este país, pero el Departamento de Justicia también desempeña un papel importante para asegurarse que las personas a las que se confían los secretos de nuestra nación hagan lo que se supone que deben hacer con esa información, lo que significa no compartir información clasificada".

Si bien reconoció que "siempre puede haber una tensión natural ahí", el Departamento subrayó que "no vamos a ignorar la ley y dejar de investigar a las personas que trabajan en el gobierno federal y creen que está bien filtrar información clasificada que afecta la seguridad nacional".

¿Cómo ocurrió la investigación y qué implicaciones tiene?

Parte de un patrón de medidas contra la prensa

Emitir citaciones judiciales representa una escalada importante en el esfuerzo del presidente republicano por amenazar a organizaciones informativas independientes, aprovechando el poder del gobierno federal en su contra. También forma parte de un patrón sistemático de Trump para intentar socavar la libertad de prensa con el fin de protegerse de una cobertura negativa.

A principios de este año, el Departamento de Justicia emitió citaciones para obligar a reporteros de The Washington Post y The Wall Street Journal a rendir testimonio. En ambos casos, el Departamento retiró posteriormente las citaciones.

En enero, agentes del FBI registraron el domicilio de la reportera de The Washington Post Hannah Natanson, quien ha estado cubriendo la transformación del gobierno federal por parte de Trump, como parte de una investigación por filtraciones sobre un contratista del Pentágono acusado de llevarse a casa información clasificada.

Durante su primer mandato, Trump sugirió que la prensa constituye un "enemigo" del pueblo estadounidense. Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, ha emprendido contra los medios una campaña agresiva sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.

El patrón de ataques de Trump contra medios de comunicación y figuras mediáticas que, según él, son excesivamente críticos con su gestión ha incluido presentar demandas contra medios cuya cobertura no le gusta, amenazar con revocar licencias de transmisión televisiva y tratar de doblegar a organizaciones periodísticas y empresas de redes sociales a su voluntad.

A lo largo de los años, el Departamento de Justicia ha desarrollado y revisado políticas internas que rigen cómo responderá a las filtraciones a los medios de comunicación.

Aunque el Departamento a través de gobiernos ha incautado periódicamente los registros telefónicos de periodistas individuales con la esperanza de identificar fuentes para historias de seguridad nacional, es extremadamente raro que el gobierno intente obligar a los reporteros a revelar sus fuentes ante un gran jurado.

En abril de 2025, la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi rescindió una política del gobierno demócrata del presidente Joe Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran incautados en secreto durante pesquisas por filtraciones, una práctica denunciada desde hace tiempo por organizaciones informativas y grupos de libertad de prensa.

Hacerlo de nuevo dio a los fiscales la autoridad para usar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios del gobierno que hagan "divulgaciones no autorizadas" a periodistas.

Un memorando emitido por Bondi señaló que los miembros de la prensa tienen "presuntamente derecho a un aviso previo de tales actividades de investigación" y que las citaciones deben ser "redactadas de manera estricta". El memorando señaló que las órdenes también deben incluir "protocolos diseñados para limitar el alcance de la intrusión en materiales potencialmente protegidos o actividades de recopilación de noticias".

Trump no usó su nuevo Air Force One al salir de Turquía

El presidente voló en el nuevo Air Force One a Turquía durante la visita de esta semana. Pero salió el miércoles en uno de los aviones Air Force One de modelo más antiguo rumbo a Mildenhall, una base de la Real Fuerza Aérea en Suffolk, Inglaterra.

El avión más nuevo también voló a Mildenhall. Luego Trump se cambió a ese avión para el vuelo de regreso a la Base Conjunta Andrews.

El cambio abrupto de avión se produjo al tiempo que se había derrumbado un frágil alto el fuego con Irán, con Estados Unidos lanzando ataques aéreos contra Irán y Teherán atacando a tres Estados árabes del Golfo. Irán y Turquía comparten frontera, lo que avivó la especulación de que el avión regalado por Qatar carecía de ciertos sistemas sofisticados de seguridad y contramedidas.

El periódico, citando fuentes anónimas, reportó que el cambio se produjo a instancias del Servicio Secreto y que el avión más nuevo carecía de algunas de las funciones avanzadas de seguridad con que cuenta el aparato más antiguo, incluidas capacidades antimisiles.

Trump negó que hubiera preocupaciones de seguridad y publicó en redes sociales que la parada en Mildenhall fue para que los miembros del servicio allí pudieran ver el nuevo avión. Durante el vuelo, Trump negó a los reporteros que lo acompañaban que las preocupaciones de seguridad relacionadas con Irán fueran un factor para volar dos aviones de regreso.

Aun así, cuando se le preguntó si tenía conocimiento de amenazas creíbles de Irán contra el Air Force One, Trump respondió: "Yo tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número 1 en su lista".

Casa Blanca niega posteriormente deficiencias de seguridad de nuevo avión

"El nuevo Air Force One es una aeronave de última generación que ha sido equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y su personal", señaló el portavoz Steven Cheung en un comunicado.

Cheung añadió que, "como el presidente ha dicho recientemente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y usamos todas las herramientas a nuestro alcance —incluidas la distracción y la desorientación— para abordar esas amenazas".

La Casa Blanca no respondió a un mensaje el sábado en que se solicitaban comentarios sobre las citaciones emitidas contra periodistas del Times.