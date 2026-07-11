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Ataque armado en velorio de Michoacán deja tres muertos

El ataque ocurrió en Tzintzimeo, municipio Álvaro Obregón, durante un velorio, con saldo preliminar de tres muertos y cuatro heridos.

Por EFE

Julio 11, 2026 08:41 p.m.
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Ataque armado en velorio de Michoacán deja tres muertos
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      Ciudad de México, 11 jul (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este sábado durante un ataque armado en medio de un velorio en el estado de Michoacán, oeste de México, según informaron autoridades estatales.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió en la comunidad de Tzintzimeo, en el municipio de Álvaro Obregón, cuando un grupo de personas participaba en el velatorio de un difunto.

      La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que, de manera preliminar, el saldo es de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas, que reciben atención médica.

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      Acciones de la autoridad

      La dependencia agregó que la Guardia Civil desplegó un operativo en la zona para dar con los responsables y reforzó la presencia de elementos de seguridad en el municipio.

      Medios locales reportaron que entre las víctimas mortales habría un menor de unos doce años de edad y un adulto mayor de 75 años.

      No obstante, esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

      Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha informado sobre el móvil del ataque ni reportado personas detenidas, como tampoco ha dado a conocer la identidad de las víctimas.

      Michoacán enfrenta desde hace años una persistente oleada de violencia asociada a la disputa del control territorial y de las actividades ilícitas por parte de organizaciones criminales.

      Autoridades federales han identificado la presencia de al menos una decena de grupos delictivos en distintas regiones del estado.

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