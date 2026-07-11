Argentina avanza a semifinales tras vencer a Suiza en Kansas City

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron la victoria en tiempos extras al conjunto de la Albiceleste tras vencer a Suiza 3-1 en la cancha del Estadio Kansas City.

Argentina abre el marcador y reacción suiza

Argentina comenzó ganando al (10') gracias a un testarazo de Mac Allister en un córner, pero la reacción suiza llegaría al (67') con una jugada bien estructurada, el autor del gol fue Dan Ndoye, aunque no fue suficiente.

Polémica arbitral y expulsión decisiva

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los ojos del mundo están puestos en lo que hace y la manera en la que Argentina se abre paso en la justa mundialista. Todo parece indicar que el entorno de la Albiceleste está envuelto en mucha polémica por su participación en el Mundial y la manera en la que presuntamente las decisiones arbitrales facilitan el proceso de Argentina en el certamen.

Hoy, al enfrentar a Suiza en los cuartos de final, quedó evidenciado que el árbitro repercutió en el resultado de los dirigidos por Lionel Scaloni, esto cuando al minuto (72') el árbitro decidió expulsar a Breel Embolo, dejando en desventaja al conjunto suizo, cuando el encuentro estaba empatado.

Sin embargo, a pesar de que Suiza supo aguantar un buen tramo del encuentro, al (112') un disparo desde fuera del área y al ángulo, apagó las ilusiones de los europeos, y al (120+1') Lautaro Martínez terminaría de hundir a Suiza y así culminaría su participación del Mundial 2026.