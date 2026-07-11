Sheinbaum asegura que 4T defiende la soberanía de México

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RÍO GRANDE, Zac., julio 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en la llamada cuarta transformación se lucha por un gobierno independiente y soberano.

Sheinbaum entrega Pensión Mujeres Bienestar en Zacatecas

Durante la entrega de Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum Pardo declaró que "no hay nada que detenga" a las mexicanas y los mexicanos.

"Las mujeres podemos ser lo que queramos ser; a las niñas, a las jóvenes que siempre luchen por sus sueños. No hay nada que nos detenga a las mujeres.

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"Y tampoco hay nada que nos detenga las y a los mexicanos. México es un país grandioso, y las mexicanas y los mexicanos somos trabajadores aquí en nuestro país y también allá del otro lado en los Estados Unidos (...).

Lucha por soberanía, justicia social y democracia en la 4T

"En la cuarta transformación luchamos porque México es un país independiente. México es un país soberano, luchamos por la libertad, por la justicia social y por la democracia, ese es el pueblo de México, esa es la cuarta transformación de la vida pública", declaró en el marco de los casos de Ismael "El Mayo", el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Insunza.