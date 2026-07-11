Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

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TORONTO (AP) — Un tiroteo cerca de un festival callejero en Toronto dejó el sábado dos muertos y cuatro heridos, obligando a la policía a advertir de una situación de tirador activo antes informar posteriormente que la zona estaba asegurada.

Tiroteo en festival Salsa on St. Clair Toronto

La policía de Toronto informó que se localizó a seis personas con heridas de bala tras el tiroteo cerca de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se celebraba el festival Salsa on St. Clair.

En un principio, la policía llamó a la población a evitar la zona. La policía anunció más tarde que el lugar había sido asegurado, pero advirtió que no había sospechosos detenidos.

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Reacción institucional y seguridad en la zona

Una fuerte presencia policial permanecía en el área cercana a Salsa en Toronto, una celebración cultural de temática latina.

"Estoy devastado por la violencia sin sentido en el Festival Salsa on St. Clair, que ha cobrado dos vidas y ha dejado herida a otras personas", indicó el primer ministro de Ontario, Doug Ford, en redes sociales. "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados".

Toronto, la ciudad más grande de Canadá, es una de las metrópolis más seguras de Norteamérica. Los tiroteos, en particular los que involucran a múltiples víctimas en público, son relativamente raros.