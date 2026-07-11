logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

El primer ministro de Ontario expresó condolencias y condenó la violencia ocurrida en el festival cultural.

Por AP

Julio 11, 2026 09:14 p.m.
A
Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TORONTO (AP) — Un tiroteo cerca de un festival callejero en Toronto dejó el sábado dos muertos y cuatro heridos, obligando a la policía a advertir de una situación de tirador activo antes informar posteriormente que la zona estaba asegurada.

      Tiroteo en festival Salsa on St. Clair Toronto

      La policía de Toronto informó que se localizó a seis personas con heridas de bala tras el tiroteo cerca de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se celebraba el festival Salsa on St. Clair.

      En un principio, la policía llamó a la población a evitar la zona. La policía anunció más tarde que el lugar había sido asegurado, pero advirtió que no había sospechosos detenidos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reacción institucional y seguridad en la zona

      Una fuerte presencia policial permanecía en el área cercana a Salsa en Toronto, una celebración cultural de temática latina.

      "Estoy devastado por la violencia sin sentido en el Festival Salsa on St. Clair, que ha cobrado dos vidas y ha dejado herida a otras personas", indicó el primer ministro de Ontario, Doug Ford, en redes sociales. "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados".

      Toronto, la ciudad más grande de Canadá, es una de las metrópolis más seguras de Norteamérica. Los tiroteos, en particular los que involucran a múltiples víctimas en público, son relativamente raros.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto
      Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

      Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

      SLP

      AP

      El primer ministro de Ontario expresó condolencias y condenó la violencia ocurrida en el festival cultural.

      Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal
      Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

      Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

      SLP

      AP

      Las citaciones judiciales forman parte de una escalada en la campaña del presidente Trump contra la prensa independiente y han generado rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

      Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla
      Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

      Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

      SLP

      AP

      Una lancha rápida se volcó cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, causando 15 muertes y dejando 21 sobrevivientes.

      Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston
      Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

      Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

      SLP

      AP

      Cuatro congresistas demócratas piden una investigación independiente por la muerte de Salgado Araujo en operativo migratorio.