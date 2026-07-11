ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

La alegría por los logros obtenidos fue palpable en los rostros de los compañeros y amigos del Colegio Motolinía que finalizaron sus estudios de bachillerato.

Había que celebrarlo ¡en grande! y, vaya que estuvieron felices.

Así, disfrutaron intensamente del estupendo festejo, donde los atractivos los sorprendieron; el principal, que es una tradición en este colegio cuando concluye el ciclo escolar, fue la entrega de "Vacas", presea con la que los mismos alumnos reconocen de cada uno de sus compañeros sus valores, virtudes, habilidades y carisma, entre otros aspectos.

Los galardonados fueron ovacionados por sus compañeros y amigos, quienes les lanzaron porras y gritos.

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El encuentro resultó con interesantes anécdotas y experiencias.