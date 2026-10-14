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Apoya Greta Thunberg a estudiantes franceses

Por AP

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Apoya Greta Thunberg a estudiantes franceses
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      SAINT-DENIS, Francia.- La activista Greta Thunberg brindó el martes su apoyo a los estudiantes de secundaria que protestan y sacuden al gobierno en Francia, sumándose a cientos de adolescentes que se manifestaron ruidosamente frente a una escuela al norte de París bajo la atenta mirada de la policía.

      "Todo el mundo está mirando con asombro", expresó el activista climático de 23 años durante la protesta en el instituto Paul Éluard, en Saint-Denis.

      La aparición sorpresa del activista junto con otro día de marchas, sugiere que el impulso del movimiento estudiantil está lejos de agotarse.

      Eso pese a los arrestos masivos, el aumento de heridos y el cansancio tras más de tres semanas de bloqueos y manifestaciones frente a escuelas en todo el país. La policía lanzó gas lacrimógeno y cargó contra los manifestantes el martes cuando estalló la violencia en los márgenes de las marchas en París, que se congregaron a millas.

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      En la protesta, donde desde hace tiempo alumnos y empleados se quejan de instalaciones en mal estado e incluso de infestaciones de ratas, Thunberg sostuvo que los estudiantes franceses están "contraatacando, recuperando el futuro que les han quitado", señaló.

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