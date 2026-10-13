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KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania no recibió ninguna alerta temprana de sus socios sobre cinco misiles balísticos rusos que impactaron infraestructura civil en la capital ucraniana, Kiev, afirmó el martes el presidente Volodymyr Zelenskyy mientras aumentan las tensiones entre el mandatario ucraniano y su homólogo estadounidense Donald Trump.

Zelenskyy denuncia falta de alerta por misiles en Kiev

Zelenskyy no precisó a qué socios se refería. Calificó la andanada como "particularmente vil" y subrayó que recibir inteligencia de sus socios sobre este tipo de ataques "ayuda a salvar vidas" y es "uno de los asuntos más críticos".

"Esto es precisamente lo que ayuda a evitar muertes: cuando hay una alerta temprana sobre misiles balísticos": escribió Zelenskyy en X.

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Trump declaró que Estados Unidos no ha dejado de compartir inteligencia con Ucrania.

"Los estamos ayudando y estamos compartiendo inteligencia", manifestó Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Queremos que la guerra termine, así que estamos trabajando con ellos y con Rusia para lograr que la guerra termine".

Más misiles impactaron Kiev la tarde del martes, y sus sistemas energéticos fueron objetivos. Zelenskyy reiteró que el país no recibió ninguna alerta temprana de sus socios.

"Es importante que el mundo no guarde silencio sobre esto", publicó en X. "Y es importante que Estados Unidos realmente vea lo que está sucediendo y quién es responsable de que esta guerra continúe".

Ataques y consecuencias en Ucrania

Las declaraciones se producen tras duras críticas de Trump

Las declaraciones de Zelenskyy se producen días después de que Trump lanzara duras críticas contra él, incluyendo comentarios de que era hora de que Ucrania tuviera un nuevo presidente y que Zelenskyy no ha hecho lo suficiente para terminar la guerra. Las críticas marcan quizá el punto más bajo de su relación desde una desastrosa reunión en la Casa Blanca en febrero de 2025.

Kiev sigue dependiendo en gran medida de Washington para recibir asistencia militar, incluidos sistemas de defensa antimisiles Patriot fabricados en Estados Unidos e información de inteligencia.

Estados Unidos tiene la capacidad de detectar de inmediato los lanzamientos de misiles balísticos rusos. En el pasado, funcionarios estadounidenses han notificado a Ucrania sobre lanzamientos para que emita alertas de misiles a la población y use sus defensas aéreas contra los misiles entrantes.

Al ser consultado sobre si Ucrania recibió una explicación por la falta de inteligencia antes de los ataques con misiles durante la noche, un alto funcionario ucraniano indicó que fue "una falla", lo que indica que fue resultado de circunstancias como condiciones meteorológicas y no de una decisión deliberada. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a emitir una declaración oficial sobre el asunto.

Ucrania en dificultades para repeler ataques aéreos

La guerra de Rusia en Ucrania no ha registrado grandes cambios sobre el terreno desde el año pasado, pero Ucrania está teniendo dificultades para repeler los ataques aéreos de Moscú, que incluyen veloces misiles balísticos y drones a reacción que vuelan a gran altura.

Derribar los misiles ha sido un desafío debido a la escasez de misiles Patriot causada por la guerra liderada por Estados Unidos en Irán. Los misiles balísticos Iskander de Rusia son de corto alcance y tardan apenas unos minutos en alcanzar objetivos en Ucrania.

Zelenskyy afirmó que Rusia había atacado Ucrania con más de 100 armas desde la noche del lunes. Señaló que un edificio residencial en la ciudad nororiental de Járkiv fue destruido, lo que causó la muerte de cuatro personas pese a una operación de rescate que duró toda la noche.

Rusia ha incrementado sus bombardeos contra infraestructura civil, como instalaciones energéticas, para privar a los ucranianos de electricidad, calefacción y agua corriente durante la guerra de cuatro años y medio, con la esperanza de desgastar el apoyo público a la respuesta de Ucrania ante la invasión a gran escala de Moscú.

Zelenskyy dice que Ucrania está respetando tregua energética

Trump ha culpado a los ataques anteriores de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas por los altos precios del diésel en Estados Unidos —más que a la guerra de Estados Unidos contra Irán—. El viernes alcanzó un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin para importar diésel desde Rusia, en un intento de bajar los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Mientras tanto, Trump afirmó el domingo que Rusia y Ucrania habían acordado "una tregua energética" en la que ambas partes se abstendrían de atacar la infraestructura energética de la otra. Pero Rusia no ha confirmado la existencia de tal acuerdo y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sólo dijo que "los contactos sobre este asunto continúan".

Zelenskyy declaró el martes que Ucrania no había disparado contra refinerías de petróleo rusas ni otros sitios energéticos en los dos días desde que Trump anunció el supuesto acuerdo. Criticó a Moscú por lo que dijo fueron ataques rusos contra instalaciones energéticas e infraestructura ucranianas en dicho periodo.

"Los hechos muestran que los rusos no se consideran obligados por lo que dijo el presidente de Estados Unidos", declaró Zelenskyy tras el ataque del martes.

La afirmación de que Ucrania ha detenido sus asaltos contra sitios energéticos no pudo verificarse de manera independiente, pero ni funcionarios rusos ni medios de comunicación han informado de ofensivas ucranianas contra refinerías de petróleo desde que se anunció la tregua energética.

Impacto de los ataques y respuesta rusa

Ataques en Járkiv dejan cuatro muertos y 41 heridos

Atentados rusos en toda Ucrania causaron heridos y muertos durante la noche del lunes y hasta el martes. Además de las cuatro muertes en el edificio de apartamentos en Járkiv, 41 personas resultaron heridas en la ciudad en una sola noche, indicó Zelenskyy.

Una mujer resultó herida en un ataque ruso contra una vivienda particular en el distrito Darnytskyi de Kiev, informó la administración militar local. Un dron ruso impactó un edificio residencial en la aldea de Murovane, cerca de la ciudad occidental de Leópolis, durante un ataque matutino el martes, señaló el alcalde de Leópolis, Andrii Sadovyi.

Una persona murió en el distrito de Fastiv, en la región de Kiev y al menos otras dos resultaron heridas en un asalto ruso contra la zona, informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Un dron ruso alcanzó una institución educativa en el centro de Rivne, en el noroeste de Ucrania, e hirió a 14 personas, según Oleksandr Koval, jefe de la administración militar regional de Rivne.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó en un comunicado el martes que sus fuerzas lanzaron ataques "contra instalaciones militar-industriales ucranianas, centros logísticos, infraestructura ferroviaria y portuaria, así como embarcaciones involucradas en la entrega de carga militar a Ucrania".

El ministerio también afirmó que un buque granelero que se dirigía al puerto de Mykolaiv con carga militar a bordo fue alcanzado en el estuario del río Bug, a lo largo del mar Negro.

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló el martes que sus defensas aéreas derribaron durante la noche 604 drones ucranianos sobre regiones rusas y el mar de Azov.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que 417 drones fueron lanzados contra la región de Moscú. La mayoría fueron derribados lejos, mientras que 65 fueron interceptados cuando se aproximaban a la capital rusa.

Una escuela, dos casas particulares y un automóvil resultaron dañados en el ataque en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, informó el gobernador Vladislav Shapsha.