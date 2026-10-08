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Apple prepara un evento para presentar novedades para el hogar inteligente, según medios

La presentación incluirá renovaciones del HomePod mini y Apple TV 4K, además de colaboraciones con LG.

Por EFE

Octubre 08, 2026 07:35 p.m.
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Apple prepara un evento para presentar novedades para el hogar inteligente, según medios
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      Nueva York, 8 oct (EFE).- El gigante tecnológico Apple celebrará el próximo martes un evento sorpresa en Nueva York para presentar productos centrados en el hogar inteligente, según recoge la prensa especializada.

      Apple confirma evento en Nueva York para hogar inteligente

      Bajo el lema 'Welcome Home' (Bienvenido a casa), la compañía confirmó la fecha mediante un video difundido en redes por su vicepresidente de mercadotecnia, Greg Joswiak, en el que se aprecia el logotipo de la manzana mordida bordado a mano.

      Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple, compartió en sus redes que 'Bienvenido a casa' es una "clara referencia al hogar inteligente".

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      Detalles del evento y productos esperados

      Asimismo, apuntó que el logotipo confeccionado con bordados alude al "tejido conectivo o protocolo de hogar inteligente que une todos los elementos del ecosistema".

      Según las invitaciones que han sido compartidas en redes sociales, el encuentro tendrá lugar en el céntrico barrio neoyorquino de Tribeca, y no en el habitual Steve Jobs Theater en su sede central de Apple Park, en Cupertino (California).

      Los analistas apuntan a que el formato de "experiencia" en un entorno doméstico servirá para presentar su esperado centro de control del hogar inteligente, con pantalla táctil integrada.

      De igual manera, según adelantan los medios, se anticipa la renovación del altavoz HomePod mini y del dispositivo Apple TV 4K.

      El gigante de la manzana también tiene previsto desvelar colaboraciones en domótica junto a socios estratégicos como el fabricante LG, abarcando timbres con cámara, termostatos y sensores inteligentes, de acuerdo con The Verge.

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