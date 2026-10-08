Juicio por el asesinato de dos australianos y un estadounidense entra en la fase final en Ensenada

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ENSENADA, México (AP) — El juicio por el asesinato de dos hermanos australianos y un estadounidense, acaecido en 2024 y que alentó las preocupaciones sobre los riesgos que enfrentan los turistas que visitan México, entró el jueves en su fase final.

Juicio avanza hacia alegatos finales y veredicto

Tras un mes de audiencias, la Fiscalía del estado de Baja California y la defensa de tres de los detenidos por el caso presentarán el jueves los alegatos finales en un juicio que atrajo la atención de los medios locales e internacionales. Para el viernes está previsto que el juez del caso anuncie el veredicto.

Durante la penúltima audiencia se espera que comparezcan Martin y Debra Robinson, padres de los hermanos australianos Callum y Jake Robinson quienes fueron asesinados junto a su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad.

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Detalles del crimen y testimonios clave

Los hermanos Robinson y Carter Rhoad viajaron en abril de 2024 a Baja California para surfear, pero poco después de llegar al poblado de Punta San José, a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Ensenada, fueron reportados como desaparecidos. Sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo dentro de un pozo en las cercanías de Punta San José.

Martin y Debra Robinson se trasladaron desde Australia a Ensenada para presenciar el juicio por el crimen de sus hijos. “Sé que ellos querrían que estuviéramos aquí; ellos harían lo mismo por nosotros”, expresó el padre al inicio del proceso que comenzó el 7 de septiembre.

Por el caso fueron detenidos en 2024 Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”, quien es señalado como presunto autor material de los asesinatos, su expareja Ary Gisell Silva Raya, y dos de sus supuestos colaboradores Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”.

Silva Raya, a quien las autoridades le incautaron un teléfono de una de las víctimas, fue sentenciada en noviembre pasado a 20 años de cárcel, luego de declararse culpable de los delitos de “robo calificado con violencia” y “robo de vehículo con violencia” en un procedimiento abreviado. Pero García y sus dos presuntos colaboradores decidieron ir a juicio.

Durante el proceso se dieron a conocer escalofriantes detalles del brutal asesinato de los tres extranjeros. Ante el juez y en presencia de los padres de los hermanos Robinson, Silva Raya contó el mes pasado que García le confesó que llegó con una pistola 9 milímetros a la casa de campaña donde estaban los extranjeros, quienes al verlo comenzaron a lanzarle sus pertenencias para evitar que los agrediera, y que uno de ellos le suplicó por su vida, lo que el presunto agresor no atendió.

De acuerdo con el informe de la fiscalía estatal, Silva Raya llegó a Punta San José el 27 de abril de 2024, donde tuvo contacto con los tres extranjeros, e “instigó a uno de sus acompañantes a despojarlos de sus bienes”, lo que se concretó un día después.

La fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez dijo a la prensa que “el Kekas” —palabra que en la jerga local significa quesadillas o tortillas de queso-– trató de apoderarse de las llantas y otras partes de una camioneta en la que viajaban los extranjeros, pero que al resistirse éstos al robo, presuntamente los asesinó y luego ocultó los cuerpos en un pozo.