SAT defiende avances en combate al huachicol fiscal en México

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Ciudad de México, 8 oct (EFE).- Las autoridades mexicanas defendieron este jueves los avances en el combate al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, ante las exigencias de diputados que piden resultados concretos.

Avances del SAT en fiscalización y recaudación

Durante una reunión en el palacio legislativo de San Lázaro, Gary Flores Hernández, administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que las medidas contra el comercio ilegal de combustibles han contribuido a incrementar los ingresos fiscales asociados con gasolinas y diésel.

Precisó que, entre enero y agosto de 2026, el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), alcanzó 311 mil millones de pesos (casi 17,278 millones de dólares), frente a los 277 mil millones (unos 15,389 millones de dólares) del mismo periodo de 2025.

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Esto representa un crecimiento real del 8.1 %, que el funcionario atribuyó al fortalecimiento de la fiscalización y las reformas aprobadas el año anterior contra el huachicol fiscal.

Detección y acciones contra irregularidades y corrupción

Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Lerma, informó de la detección de 109,400 millones de litros de hidrocarburos no declarados entre septiembre de 2025 y junio de 2026, con una recaudación asociada de 4,600 millones de pesos (unos 256 millones de dólares).

Asimismo, señaló que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó 3,109 casos de clasificación arancelaria incorrecta de hidrocarburos y productos petrolíferos, una práctica utilizada para introducir mercancías mediante declaraciones que no corresponden con su contenido.

En materia de corrupción, Lerma destacó que Aduanas ha separado a más de 1,400 funcionarios por distintos motivos y mantiene 63 procedimientos contra agentes aduanales.

Hacienda había informado previamente de 53 denuncias penales contra servidores públicos de esa institución por diversos delitos.

Flores añadió que, entre enero y agosto de 2026, el SAT presentó 609 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades de sus servidores públicos, aunque no precisó cuántas corresponden al contrabando de combustibles.

Reacciones y exigencias de diputados

Las diputadas Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, y Eva María Vázquez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), cuestionaron que los avances administrativos y fiscales no permitan conocer cuánto dinero ha sido efectivamente recuperado.

Flores exigió investigar posibles complicidades entre funcionarios, empresas y organizaciones criminales.

En tanto, Vázquez pidió esclarecer cuántas de las 102 querellas relacionadas con huachicol fiscal, mencionadas el año anterior, avanzaron hasta procesos judiciales, sentencias y recuperación de recursos.