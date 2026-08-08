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Aprueba EU más sanciones a Rusia

El Senado avala por mayoría el proyecto de ley bipartidista

Por EFE

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Aprueba EU más sanciones a Rusia
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      Desarrollado por SACS IA

      Washington.- El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes por una contundente mayoría un proyecto de ley bipartidista que impone sanciones más duras a Rusia y a Irán.

      La votación, que salió adelante por 86 votos frente a 11, ha puesto fin a más de un año y medio de negociaciones entre republicanos y demócratas.

      El proyecto de ley permite al Gobierno de Estados Unidos imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos, así como a los países que contribuyan a eludir las sanciones vigentes contra el sector energético ruso.

      El proyecto, conocido como la Ley de Sanciones a Rusia, fue presentado por primera vez en abril de 2025, para aumentar la presión a Moscú por su guerra contra Ucrania y la ocupación de su territorio.

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      Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció al Senado de EU la aprobación del proyecto de ley.

      Esto "ayuda a incrementar la presión sobre el agresor para poner fin a esta demente guerra rusa contra nuestra independencia y nuestro pueblo", escribió en sus redes sociales.

      "Una presión real y fuerte de EU y sanciones contra Rusia es lo que más va a ayudar. Cada medida de presión contra el agresor nos acerca un paso más a la diplomacia", enfatizó.

      Mientras tanto, Rusia y Ucrania mantienen sus ataques. El Ministerio de Defensa de Moscú informó que sus defensas antiaéreas derribaron 203 drones ucranianos este viernes.

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