Protestas marcan inicio de gobierno de Abelardo de la Espriella

El conservador Abelardo de la Espriella asumirá el viernes como presidente de Colombia bajo un fuerte esquema de seguridad desplegado en Cali, en el convulso suroeste del país, prometiendo mano dura contra los grupos armados ilegales.

A sus 48 años, De la Espriella sucederá al progresista Gustavo Petro tras imponerse en una reñida segunda vuelta el 21 de junio al oficialista Iván Cepeda en su primera incursión en la política. De la Espriella compitió como un "outsider" que se financió con la fortuna que amasó como abogado y empresario.

"El Tigre", como le gusta denominarse, prestará juramento a las 20:00 GMT ante el Congreso reunido en un auditorio universitario en Cali, rompiendo con la tradición de realizar el acto protocolar en Bogotá.

Para la jura presidencial arribaron el rey Felipe VI de España y presidentes de la región como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña, el chileno José Antonio Kast y el hondureño Nasry Asfura. También llegaron el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y el fiscal general encargado de Estados Unidos, Todd Blanche.

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De la Espriella sostuvo reuniones con varios mandatarios. "¡Viva la libertad, carajo!", exclamó el colombiano al saludar a Milei haciendo uso del latiguillo del libertario argentino. Y añadió en referencia a los apodos de ambos: "aquí están El Tigre y El León".

También se encuentra en Cali el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien tuvo un encuentro con niños futbolistas. No se ha confirmado si asistirá a la jura presidencial.

La seguridad es el principal reto de la juramentación. Las autoridades desplegaron varios retenes para registrar vehículos, buscando posibles sospechosos o explosivos.

Después de la toma de posesión del cargo, De la Espriella se desplazaría a un batallón militar. El dirigente busca advertir a los ilegales que deben entregarse o, de lo contrario, serán declarados "objetivo militar".

De la Espriella quiere lidiar con la violencia en Colombia con una política opuesta a la de Petro, por lo que cerrará las mesas de negociación con los grupos armados ilegales alegando que la política de paz fracasó.

Las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, son disputadas por estructuras como las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década, el cártel Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

Impacto en la región

De la Espriella, con nacionalidad colombo-estadounidense, llega al poder luego de recibir el respaldo de Donald Trump y en medio de la preocupación regional por la delincuencia, la inmigración y la economía.

"Su llegada al poder va a reforzar este giro hacia la derecha que atraviesa buena parte de América Latina", indicó a The Associated Press Glaeldys González, del International Crisis Group para los Andes.

De la Espriella se propone unir a Colombia al "Escudo de las Américas" que surgió de la cumbre realizada por Trump en marzo con países de América Latina para combatir a los cárteles de las drogas.

Además anticipó que reanudará las relaciones diplomáticas con Israel y las romperá con Cuba y Nicaragua por considerarlas "tiranías".

Férrea oposición

De la Espriella enfrentará una robusta oposición de Petro, quien señaló un supuesto fraude electoral del que no mostró pruebas. El presidente saliente ha dicho que continuará insistiendo en la "ilegitimidad" del gobierno conservador.

Pero al salir el viernes del palacio presidencial Petro afirmó que estaba acatando la voluntad del pueblo. "Dijeron que me quedaría en este edificio y no...el mandato popular se respeta".

El director de la consultora Colombia Risk Analysis, Sergio Guzmán, dijo a AP que Petro va a ser "incesante" y "ácido" como opositor en un intento de robustecer su liderazgo.

En Cali, donde hay un amplio sector que apoya a Petro, organizaciones sociales y estudiantiles se manifestaban el viernes. También se desarrollaban protestas en Bogotá y Barranquilla.

"Aquí estamos defendiendo la dignidad, resistiendo y haciendo manifestar que él (Espriella) acá no ganó y se lo hacemos saber", dijo a AP Sebastián Ocampo, de 25 años, en Puerto Resistencia, una zona residencial de Cali.

Petro ha instado a los movimientos sociales del suroeste del país a organizar "milicias populares" para defenderse de eventuales ataques de lo que llamó el "fascio" y pidió a sus simpatizantes prepararse para una "huelga general" en caso de que traten de encarcelarlo cuando deje el cargo.