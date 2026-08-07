logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

SLP promedia 212 casos de miasis al mes

La entidad acumula mil 592 contagios desde la detección del primer caso; actualmente permanecen activos 92

Por Huasteca Hoy

Agosto 07, 2026 05:50 p.m.
A
SLP promedia 212 casos de miasis al mes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.San Luis Potosí ha registrado mil 592 casos de miasis por gusano barrenador durante los siete meses y medio transcurridos desde la detección del primer contagio en la entidad, lo que representa un promedio de 212 casos mensuales.

      El subdelegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Josué Camargo Ortiz, informó que actualmente permanecen activos 92 casos en el estado.

      El primer caso fue detectado en un perro del municipio de Ébano. Desde entonces, la mosca del gusano barrenador ha afectado principalmente a ganado caprino, becerros, perros y cerdos, al depositar sus larvas en heridas abiertas.

      Camargo Ortiz señaló que la incidencia no se ha limitado a los animales, pues en San Luis Potosí también se han documentado al menos cinco casos en seres humanos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La miasis ocurre cuando las larvas de la mosca invaden tejidos vivos a través de una herida, por lo que la detección y atención oportuna resultan necesarias para evitar que la lesión avance.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SLP promedia 212 casos de miasis al mes
      SLP promedia 212 casos de miasis al mes

      SLP promedia 212 casos de miasis al mes

      SLP

      Huasteca Hoy

      La entidad acumula mil 592 contagios desde la detección del primer caso; actualmente permanecen activos 92

      Video | Bloquean vía de cuota en Cerritos; exigen justicia para Liz
      Video | Bloquean vía de cuota en Cerritos; exigen justicia para Liz

      Video | Bloquean vía de cuota en Cerritos; exigen justicia para Liz

      SLP

      Pulso Online

      Familiares de la joven fallecida en accidente demandan que se investigue al presunto responsable, a quien identifican como hijo de una diputada

      Baja afluencia de turistas en Micos
      Baja afluencia de turistas en Micos

      Baja afluencia de turistas en Micos

      SLP

      Redacción

      Confían que mejoren las condiciones

      Cámaras frente al IMSS no sirven
      Cámaras frente al IMSS no sirven

      Cámaras frente al IMSS no sirven

      SLP

      Redacción

      Los aparatos fueron baleados y no han sido arreglados