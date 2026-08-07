SLP promedia 212 casos de miasis al mes

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CIUDAD VALLES.— San Luis Potosí ha registrado mil 592 casos de miasis por gusano barrenador durante los siete meses y medio transcurridos desde la detección del primer contagio en la entidad, lo que representa un promedio de 212 casos mensuales.

El subdelegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Josué Camargo Ortiz, informó que actualmente permanecen activos 92 casos en el estado.

El primer caso fue detectado en un perro del municipio de Ébano. Desde entonces, la mosca del gusano barrenador ha afectado principalmente a ganado caprino, becerros, perros y cerdos, al depositar sus larvas en heridas abiertas.

Camargo Ortiz señaló que la incidencia no se ha limitado a los animales, pues en San Luis Potosí también se han documentado al menos cinco casos en seres humanos.

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La miasis ocurre cuando las larvas de la mosca invaden tejidos vivos a través de una herida, por lo que la detección y atención oportuna resultan necesarias para evitar que la lesión avance.