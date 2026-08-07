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UASLP presenta en la FGR denuncia por "incidente de ciberseguridad"

Informó que trabaja para lograr el restablecimiento gradual, seguro y ordenado de sus servicios digitales

Por Pulso Online

Agosto 07, 2026 04:40 p.m.
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UASLP presenta en la FGR denuncia por incidente de ciberseguridad
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó este viernes que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras detectar un "incidente de ciberseguridad" que afectó diversas áreas digitales de la institución, entre ellas, el sistema de Caja Virtual.

      Debido a esa afectación, se amplió la fecha límite para el pago de inscripción de las alumnas y los alumnos que aún no han realizado el trámite

      En un comunicado, no proporciona más detalles, pero la casa de estudios señaló que trabaja para lograr el restablecimiento gradual, seguro y ordenado de sus servicios digitales institucionales.

      EL COMUNICADO COMPLETO: 

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      Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP

      Ampliarán el plazo para pagar la inscripción; la nueva fecha se anunciará cuando el servicio sea restablecido

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