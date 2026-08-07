UASLP presenta en la FGR denuncia por "incidente de ciberseguridad"
Informó que trabaja para lograr el restablecimiento gradual, seguro y ordenado de sus servicios digitales
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó este viernes que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras detectar un "incidente de ciberseguridad" que afectó diversas áreas digitales de la institución, entre ellas, el sistema de Caja Virtual.
Debido a esa afectación, se amplió la fecha límite para el pago de inscripción de las alumnas y los alumnos que aún no han realizado el trámite
En un comunicado, no proporciona más detalles, pero la casa de estudios señaló que trabaja para lograr el restablecimiento gradual, seguro y ordenado de sus servicios digitales institucionales.
EL COMUNICADO COMPLETO:
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Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP
Ampliarán el plazo para pagar la inscripción; la nueva fecha se anunciará cuando el servicio sea restablecido
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