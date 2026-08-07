Por carga de trabajo, aún analizan solicitud de juicio político a regidor

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A casi un año de que fue presentado el juicio político contra el regidor capitalino Jorge Alberto Zavala López, el Congreso del Estado reconoció que el procedimiento continúa sin una resolución, aunque negó que exista un retraso intencional.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Héctor Serrano Cortés, señaló que el caso permanece bajo análisis de asesores legislativos y del área jurídica, pero aclaró que no significa que la carpeta haya sido revisada de manera diaria.

Argumentó que el Congreso atiende este y otros asuntos dentro de la carga de trabajo legislativa. "Lamento que haya una percepción de que está detenido, no está no está detenido, está llevando su propio curso. Comprendemos que finalmente para los promoventes, pues los tiempos no sean los mismos que se dan en torno a la propuesta institucional. Yo diría el estatus que tiene en este momento es que se encuentra en manos de los asesores", comentó.

La respuesta del legislador se da después de que Martha Erika Tapia Gone, promovente del juicio político, reclamó falta de información sobre el avance del expediente presentado el 8 de septiembre de 2025 y exigió conocer qué actuaciones ha realizado el Poder Legislativo durante casi un año de trámite.

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