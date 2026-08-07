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Producción automotriz cae 2.2% en julio

Exportaciones de vehículos ligeros en México sumaron 261 mil unidades

Por El Universal

Agosto 07, 2026 02:48 p.m.
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Producción automotriz cae 2.2% en julio
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      En julio, la producción automotriz en México alcanzó 302 mil 673 unidades, lo que representa una disminución de 2.2% respecto a julio de 2025, según cifras del Inegi.

      Producción automotriz en México durante julio 2026

      A pesar de esta variación, el volumen registrado constituye el tercer mayor nivel de producción para un mes de julio, únicamente por debajo de los niveles observados en julio de 2025 y julio de 2017.

      En el acumulado de enero a julio de 2026, la producción automotriz fue de 2 millones 298 mil 977 unidades, una disminución de 0.65%.

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      Sin embargo, este volumen de producción representa el cuarto mayor volumen registrado para un periodo enero-julio.

      Las armadoras que registraron una caída en su volumen de producción en julio fueron Audi (-4%), Honda (-27%), Mercedes Benz (-98%), Nissan (-19%), Stellantis (-20.3%), Toyota (-0.4%), Volkswagen (-7.2%) y JAC (-11%).

      Exportaciones del sector automotriz en julio 2026

      Mercedes Benz y Nissan se encuentran en el proceso de cierre de una planta en Aguascalientes que operaban de manera conjunta.

      Por el contrario, las armadoras que incrementaron su volumen de producción en julio fueron Acura (22%), BMW (16%), Ford (67%), General Motors (3.6%), KIA (16.2%) y Mazda (16.5%).

      En cuanto a las exportaciones, durante julio se enviaron al exterior 261 mil 534 vehículos ligeros, lo que representa una disminución de 9.7% respecto al mismo mes de 2025.

      En el acumulado de enero a julio, las exportaciones sumaron un millón 950 mil 779 unidades, lo que representa una ligera caída de 0.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

      A pesar de esta contracción, el volumen registrado posiciona a 2026 como el cuarto mejor acumulado para un periodo enero-julio desde que se tiene registro.

      Las armadoras que reportaron una caída en sus exportaciones durante julio fueron Audi (-8.4%), BMW (-1.3%), Honda (-21.3%), Mazda (-35.4%), Mercedes Benz (-98%), Nissan (-75.6%), Toyota (-8%) y Volkswagen (-35%).

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