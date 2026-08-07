UASLP amplía plazo para pagar inscripciones por fallas en Caja Virtual

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) amplió hasta el viernes 14 de agosto de 2026 el plazo para que estudiantes de reingreso realicen el pago de inscripción, debido a las afectaciones registradas en el sistema de Caja Virtual.

La medida se aplicará a alumnas y alumnos de preparatoria, licenciatura y técnico superior universitario, informó la institución mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Finanzas y la División de Informática.

La prórroga beneficiará tanto a quienes paguen la inscripción en una sola exhibición como a quienes hayan elegido el esquema de parcialidades. En este último caso, el nuevo plazo corresponderá únicamente al pago de la primera parcialidad.

La UASLP aclaró que las fechas establecidas para cubrir las parcialidades posteriores se mantendrán sin cambios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El aviso fue difundido este jueves 7 de agosto, después de que las fallas en la plataforma dificultaran el cumplimiento del trámite dentro del periodo originalmente establecido.