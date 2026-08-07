UASLP amplía plazo para pagar inscripciones por fallas en Caja Virtual
Estudiantes de reingreso tendrán hasta el 14 de agosto para cubrir el pago único o la primera parcialidad.
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) amplió hasta el viernes 14 de agosto de 2026 el plazo para que estudiantes de reingreso realicen el pago de inscripción, debido a las afectaciones registradas en el sistema de Caja Virtual.
La medida se aplicará a alumnas y alumnos de preparatoria, licenciatura y técnico superior universitario, informó la institución mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Finanzas y la División de Informática.
La prórroga beneficiará tanto a quienes paguen la inscripción en una sola exhibición como a quienes hayan elegido el esquema de parcialidades. En este último caso, el nuevo plazo corresponderá únicamente al pago de la primera parcialidad.
La UASLP aclaró que las fechas establecidas para cubrir las parcialidades posteriores se mantendrán sin cambios.
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El aviso fue difundido este jueves 7 de agosto, después de que las fallas en la plataforma dificultaran el cumplimiento del trámite dentro del periodo originalmente establecido.
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