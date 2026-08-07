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Declaran a Anthony Fauci en desacato

Por AP

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Declaran a Anthony Fauci en desacato
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      Desarrollado por SACS IA

      Washington.- Un comité del Senado votó el jueves según líneas partidistas para declarar al doctor Anthony Fauci en desacato al Congreso por su negativa a responder preguntas en una audiencia sobre su gestión de la pandemia de COVID-19, preparando una remisión al Departamento de Justicia para una posible investigación sobre si el médico, quien fue durante mucho tiempo el funcionario de enfermedades infecciosas más importantes del país, ejerció adecuadamente sus derechos constitucionales.

      La votación que permitió la resolución de desacato se produjo una semana después de que Fauci invocara más de 100 veces su derecho a no autoincriminarse, establecida en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, cuando se comparó ante el Comité del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, un episodio que planteó nuevas preguntas legales sobre la capacidad del Congreso para obligar a declarar a un testigo previamente indultado.

      El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, presidente del comité e impulsor de la declaración de desacato, manifestó que esa protección constitucional no aplicaba, ya que Fauci recibió el año pasado un indulto del presidente demócrata Joe Biden y, por lo tanto, no tenía que preocuparse por la amenaza de un proceso penal en su contra. 

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