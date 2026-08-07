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Seguridad

Con canes robotizados buscan proteger a policías en riesgo

Los robots cuentan con cámaras y sensores para vigilancia en zonas de difícil acceso

Por Rubén Pacheco

Agosto 07, 2026 02:47 p.m.
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Foto: Pulso

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      Los perros robotizados que adquirió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), servirán para proteger a los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) que acudan en escenarios o circunstancias donde está en peligro su integridad física.

      Así lo reconoció Jesús Juárez Hernández, titular de la dependencia estatal, quien enfatizó que el personal operativo deberá recibir capacitación para el debido funcionamiento de los caninos cibernéticos.

      Recordó que los dispositivos tienen integradas cámaras de videovigilancia, sensores de movimiento y movilidad en diferentes superficies, características que permitirán fortalecer la presencia policiaca en espacios de difícil acceso.

      En entrevista, refirió que el gobernador del estado anunció que se invertirán mayores recursos destinados a tecnología para la corporación estatal, fortalecimiento que permitirá obtener mejores capacidades de respuesta contra la criminalidad.

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      "Los podemos utilizar en operativos y en zonas de riesgo, es decir, los podríamos enviar como un dron a la observación antes de operar, y eso nos trae mayor seguridad en los operativos", comentó.

      Como antecedente, hace unas semanas tres policías estatales, dos hombres y una mujer, fallecieron durante un operativo en Cerrito de la Cruz, en la delegación La Pila, derivado de la explosión de un vehículo, cuyo mecanismo de detonación todavía no ha sido determinado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

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