Apuñala sujeto a 8 personas en Corea del Sur

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SEÚL, Corea del Sur.- Un hombre de 59 años apuñaló al menos a ocho personas el martes en un centro comercial de la ciudad surcoreana de Incheon, informó la policía y los bomberos. Una víctima fue operada en un hospital cercano tras sufrir lesiones que ponían en riesgo su vida.

La comisaría de policía del distrito de Namdong, en Incheon, dijo que el sospechoso atacó a compradores mientras se desplazaba por el centro comercial antes de que propietarios de negocios y transeúntes lo redujeran, según la comisaría y testigos.

El hombre tiene antecedentes de delitos violentos y enfermedades mentales y estaba obligado a llevar una tobillera de monitoreo electrónico, según el Ministerio de Justicia de Corea del Sur.

No se divulgó el nombre del hombre, de acuerdo con la práctica surcoreana para la mayoría de los sospechosos.

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Testigos dijeron a medios surcoreanos que el atacante parecía llevar cuchillos sujetos a ambas manos y apuñaló a personas en diferentes partes del centro comercial mientras subía y bajaba pisos en una escalera mecánica.

Nah Hyun-joon, quien ayudó a reducir al atacante usando sillas con otras personas, dijo que vio al hombre atacar a unas cuatro personas en la zona de restaurantes del segundo piso antes de subir al tercer piso, donde apuñaló al menos a una mujer.

Nah dijo que el atacante luego se dirigió hacia un cine de varias salas en el cuarto piso, pero fue bloqueado por varias personas que sostenían sillas en la parte superior de la escalera mecánica. Nah dijo que él y otros acorralaron al hombre desde abajo y finalmente lo redujeron cerca de la entrada del tercer piso de la escalera mecánica, empujándolo hacia abajo con sillas y quitándole sus cuchillos, antes de que llegara la policía.

"Simplemente andaba apuñalando a la gente", dijo Nah a la televisión OBS. "Ni siquiera dijo nada. Simplemente apuñaló a quien vio".

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, incluida una mujer de unos 20 años que fue sometida a una cirugía después de llegar en paro cardíaco, indicó el departamento de bomberos de Incheon. El departamento no proporcionó detalles sobre la gravedad de las otras lesiones.

El sospechoso fue condenado a cuatro años de prisión por intento de asesinato en 2015.