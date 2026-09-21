Arco sería un complejo militar

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Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump señaló que el enorme arco que quiere construir entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington se convertirá en un "complejo militar de primera categoría" capaz de albergar drones y francotiradores y almacenar municiones.

Es un ejemplo más de cómo Trump insiste en que sus iniciativas para embellecer la Casa Blanca y la ciudad también cumplen un propósito defensivo. Trump ha estado calificando el nuevo salón de baile de la Casa Blanca como un "complejo militar" y sostiene que es necesario por motivos de seguridad nacional.

El Pentágono indicó que no tenía información más allá de la declaración del presidente.

"Los esfuerzos tardíos del presidente por fabricar una justificación de seguridad nacional para este proyecto no hacen nada para subsanar su ilegalidad fundamental", declaró el domingo Nicolás Sansone, uno de los abogados que representa a los demandantes. "El Congreso no ha autorizado el arco y, a menos y hasta que el Congreso lo haga, no se debería permitir que el proyecto avance".

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Trump señaló que había aceptado, a "fuerte solicitud" de los militares, convertir el arco conmemorativo planificado, de una altura de 76 metros, "en un Complejo Militar/Arco Triunfal de primera categoría, para albergar, almacenar y tener la capacidad rápida de usar grandes cantidades de drones, además de francotiradores, tanto en el techo como en las áreas de la plaza, y además contar con y mantener en almacenamiento grandes cantidades de munición para francotiradores".

El arco se propone para una rotonda adyacente al Memorial Bridge, que es una zona de tráfico intenso por ser uno de los pocos puentes de conexión entre la capital del país y el norte de Virginia. El legislador Don Beyer, demócrata por Virginia, quien representa el área, señaló otro posible problema, dada la proximidad al aeropuerto de Washington.

"Poner un sitio de lanzamiento de drones directamente en la trayectoria de aterrizaje de DCA es una idea estúpida, peligrosa e inviable", escribió Beyer en X.