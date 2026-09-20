Extraditan a Estados Unidos a sospechosos por asesinato de Moïse

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Dieciocho sospechosos que fueron arrestados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021 fueron extraditados a Estados Unidos el domingo, lo que marca el final de un prolongado proceso judicial en Haití por un crimen que conmocionó al atribulado país caribeño.

Extradición y proceso judicial en Estados Unidos

Los sospechosos serán juzgados en Florida, según Jason Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida.

"Hoy marca la siguiente gran fase en nuestra búsqueda de rendición de cuentas por el asesinato del presidente Jovenel Moïse", escribió Quiñones en X. "Seguiremos la evidencia adondequiera que nos lleve, hasta quienes lo financiaron, lo facilitaron, lo respaldaron o cometieron delitos para hacerlo posible. Cinco años después, seguimos llevando a los acusados ante tribunales estadounidenses, y no hemos terminado".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Quiñones no identificó a los sospechosos, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no comentó al respecto.

Detalles de los sospechosos y contexto en Haití

Entre los sospechosos que permanecían en Haití a la espera de juicio figuraban 17 soldados colombianos y Joseph Badio, un exempleado del Ministerio de Justicia de Haití que formaba parte de una unidad anticorrupción. Badio, considerado un sospechoso clave, fue arrestado en Haití en octubre de 2023 después de estar prófugo durante más de dos años. Abogados defensores en Estados Unidos de otros sospechosos han afirmado que Badio fue el autor intelectual de un plan para usar el arresto del presidente para asesinar a Moïse.

Las autoridades han dicho que algunos de los sospechosos imaginaban un golpe de Estado, no un asesinato, y los soldados colombianos han testificado en Haití que fueron golpeados, amenazados de muerte y obligados a firmar documentos en un idioma que no entienden.

Familiares de los sospechosos sorprendidos por la extradición

El fiscal señaló que 30 personas han sido acusadas formalmente por el asesinato de Moïse; mientras que el agente especial a cargo del FBI, Brett Skiles, indicó que el domingo se realizaron múltiples arrestos en Estados Unidos y en el extranjero.

Skiles manifestó que el FBI y otros organismos "se mantienen firmes para garantizar que todas las personas que presuntamente buscaron lucrar con el asesinato de un jefe de Estado rindan cuentas plenamente".

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití dijo en un comunicado que entregó a los sospechosos "para permitir su juicio".

"Con el fin de llevar a una conclusión exitosa los procedimientos judiciales... el gobierno haitiano ha decidido fortalecer su cooperación con las autoridades judiciales estadounidenses", indicó, señalando que los procedimientos en Haití "siguen enfrentando dificultades significativas".

La esposa de uno de los sospechosos, Diana Marcela Arbeláez Llano, declaró en una entrevista telefónica el domingo desde Colombia que la extradición la pilló a ella y a los familiares de los otros sospechosos por sorpresa.

"Nunca pensamos que los Estados Unidos se los iban a llevar así de un momento a otro", dijo, añadiendo que espera que tengan la oportunidad de demostrar su inocencia.

Arbeláez dijo que todos los colombianos detenidos están muy enfermos dadas las notoriamente inhumanas condiciones en las cárceles haitianas, y que, aunque espera que su salud mejore en Estados Unidos, sigue preocupada.

"No sé con qué fines los Estados Unidos se los habrán llevado", dijo. "Es una incertidumbre total".

Familiares de los sospechosos colombianos ya se habían quejado previamente de los repetidos retrasos en el proceso judicial haitiano tras su detención en 2021, con la investigación estancada por la violencia de bandas, amenazas de muerte y un sistema judicial en ruinas.

Funcionarios de justicia en Haití pidieron ayuda a Estados Unidos y Canadá en octubre de 2025, después de que un tribunal local de apelaciones ordenó una nueva investigación sobre el asesinato de Moïse, la tercera pesquisa de este tipo desde que recibió 12 disparos en su residencia privada en julio de 2021 en un ataque que también hirió a su esposa. Las investigaciones anteriores se estancaron porque jueces haitianos renunciaban una y otra vez al caso temiendo por su vida, y las pandillas tomaron el control del tribunal en el centro de Puerto Príncipe, donde los jueces estaban interrogando a los sospechosos.

Avances y condenas en Estados Unidos

La extradición se produce mientras Estados Unidos continúa procesando y condenando a otros múltiples sospechosos en el caso.

En mayo, un jurado en Florida declaró culpables a cuatro hombres por el asesinato, y al menos otros cinco se han declarado culpables y cumplen condenas de cadena perpetua.

Entre los condenados recientemente figuran Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, todos los cuales se declararon inocentes. Un jurado los halló culpables de conspirar para matar o secuestrar al líder electo de Haití y de brindar apoyo material al complot.

Aún está pendiente de juicio Christian Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense a quien, según las autoridades, los presuntos conspiradores eligieron inicialmente para reemplazar a Moïse. Una vez en el poder, el plan era que otorgara contratos a una empresa conocida como CTU para proyectos de infraestructura, fuerzas de seguridad y equipo militar.

Ortiz e Intriago eran directivos de CTU, sigla de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security. Mientras tanto, Veintemilla era directivo de Worldwide Capital Lending Group. Ambas empresas tenían su sede en el sur de Florida.

Entre los sospechosos que anteriormente se declararon culpables ante un tribunal federal en Estados Unidos figuran un oficial retirado del ejército colombiano y un empresario haitiano-chileno que en su momento fue informante del gobierno estadounidense.

Las autoridades indicaron que entre los prófugos clave del caso está Dimitri Hérard, exjefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití, quien escapó hace dos años después de que una poderosa federación de pandillas asaltó las dos prisiones más grandes de Haití.