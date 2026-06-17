Arremete Trump contra Netanyahu

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le manifestó al presidente estadounidense Donald Trump el año pasado que era el "mejor amigo que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca".

Ahora, mientras Trump intenta cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, arremete contra Netanyahu con una retórica que ningún otro líder estadounidense se ha atrevido a usar públicamente.

Se atribuyó el mérito de la existencia de Israel —"sin mí, no habría Israel"— y criticó duramente su criterio en entrevistas. Incluso lo describió como "loco".

El mandato de Netanyahu como primer ministro abarca cuatro presidentes de Estados Unidos, y en algún momento u otro ha frustrado a todos. Pero ninguno lo ha expresado tan abiertamente como Trump, quien inició la guerra contra Irán junto con Netanyahu.

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La tensión aumenta mientras Trump critica recientes ataques israelíes contra el Líbano que amenazan con poner en riesgo las negociaciones entre Washington y Teherán. Trump ha estado presionando para lograr un acuerdo mientras enfrenta un costo político en casa, donde la guerra es impopular y los precios de la gasolina se han elevado.

"Si Netanyahu se interpone en algo que Trump realmente quiere, y eso es salir de esta guerra, está dispuesto a usar la influencia que tiene", afirmó Aaron David Miller, quien se especializó como asesor en asuntos de Oriente Medio para gobiernos demócratas y republicanos durante dos décadas.

Está previsto que el viernes se firme un acuerdo en Ginebra. Al hablar en la cumbre anual del G7 en Francia, Trump manifestó que le dijo a Netanyahu que no ha estado contento con sus movimientos recientes.

"Sin EU, no habría Israel. Sin mí, no habría Israel, porque ningún otro presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo hice".