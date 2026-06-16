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Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza hasta julio

El aplazamiento permitirá a la Fiscalía presentar pruebas y a la defensa preparar mociones previas al juicio.

Por AP

Junio 16, 2026 08:12 p.m.
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Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza hasta julio
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      Nueva York, 16 jun (EFE).- La próxima audiencia del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, prevista para el 30 de junio, fue aplazada hasta el 22 de julio, según solicitó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

      Fiscalía y defensa acuerdan aplazamiento de audiencia

      La Fiscalía, con el visto bueno de los abogados de defensa, pidió el aplazamiento al juez del caso, Alvin K. Hellerstein, en una carta enviada este lunes, en la que argumentó que el cambio de fecha es necesario "para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio".

      Además, se indicó en la misiva que el Gobierno excluirá para ambos acusados los días entre el 30 de junio y la nueva fecha de la audiencia del periodo establecido por la Ley de Juicio Rápido.

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      Detalles del proceso judicial y consecuencias del aplazamiento

      También afirmó que esa nueva fecha permitirá a la Fiscalía presentar pruebas que sostengan su acusación contra la pareja y que la defensa pueda revisar dichas pruebas y considerar qué mociones previas al juicio prevé realizar.

      Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela el pasado 3 de enero en un operativo militar ordenado por el presidente de EE.UU., Donald Trump y desde entonces están en una prisión federal en Nueva York enfrentando su proceso judicial, tras ser acusados de narcoterrorismo, conspirar para exportar droga a este país y de uso de armas.

      Ambos se declararon no culpables de los cargos y su defensa podrá ser sufragada por el Gobierno venezolano tras apuntarse una victoria en ese sentido, ya que el Gobierno de EE.UU se oponía, pero el juez prohibió que la defensa comparta pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos como el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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