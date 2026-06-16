Muere excursionista tras caída en sendero de Brasil

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- Una excursionista de 59 años murió al caer desde una altura de 30 metros tras resbalar en un empinado sendero brasileño mientras se aplicaba repelente de insectos.

Detalles confirmados del accidente

La tragedia ocurrió un día después de que una joven falleciera tras una caída de 40 metros al hacer un salto de rope jumping. Según testigos, indicó el medio G1, Rosemary Suzart García resbaló mientras se aplicaba repelente de insectos. El accidente ocurrió el domingo en la zona conocida como Gruta do Spar.

Todo ocurrió mientras manipulaba el repelente de insectos. Según los informes, al levantar una pierna, el pie con el que se apoyaba resbaló, lo que provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al precipicio.

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Testimonios y acciones de rescate

Giovanni Maximino, testigo del incidente, declaró al medio que el guía de senderismo se abalanzó sobre el brazo de García cuando caía por el acantilado, pero que casi fue arrastrado al vacío en el proceso.

"El guía intentó sujetarla y casi se cae también", dijo, describiendo el angustioso momento en que el guía "se abalanzó sobre ella" pero solo logró agarrarse a una "raíz de la zona". Rosemary formaba parte de un grupo de 15 personas.

El Departamento de Bomberos informó que los agentes fueron alertados a las 10:44 a. m. y encontraron a la víctima ya fallecida en el lugar. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense de São Gonçalo.

La Policía Civil ha comunicado que está investigando el caso y que ha realizado un examen forense del lugar de los hechos.

"Sólo logré localizar a los niños, que viven en Recreio dos Bandeirantes, casi a las dos de la madrugada para darles la noticia", dijo Maximino. "Hasta entonces, no habíamos tenido contacto con ningún miembro de la familia".

La Municipalidad de Maricá explicó que la zona es privada y está ubicada dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Municipal de Maricá (REVIS).

"Al tratarse de propiedad privada, el Ayuntamiento no es responsable de autorizar, inspeccionar ni prohibir las actividades de rápel que se realicen en el lugar. Las circunstancias del accidente serán investigadas por las autoridades competentes", reza el comunicado.