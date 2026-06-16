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¿Gaspi predijo su muerte?; descubre la teoría

Un video publicado por Gaspi en 2024 muestra supuestas señales que sugieren que predijo su muerte.

Por El Universal

Junio 16, 2026 08:36 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- Una tragedia envolvió a la comunidad streamer el pasado 14 de junio, al confirmarse el fallecimiento del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, en un accidente aéreo en Brasil, junto al cantante Oliver Tree.

      Impacto en la comunidad y reacciones

      El trágico deceso del creador de contenido provocó una oleada de reacciones en redes sociales, sin embargo, un peculiar video publicado por Gaspi en 2024 se está volviendo tendencia por dar presuntas "señales" de que predijo su propia muerte.

      Detalles confirmados del video y simbología

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      La simbología que rodea la muerte del youtuber de 23 años, de acuerdo con los internautas, se involucra directamente con el video titulado "La Vuelta de Gaspi", donde aparece la fecha del accidente en el minuto 8:59 al reflejarse un 6/14 en un taxi.

      Dentro de la historia, el chofer del vehículo le dice: "tienes que cuidarte" y cuando se lo dice se ilumina la fecha del "06-14", acto seguido Gaspi responde: "lo único que pido que cuides es tu silencio antes de que me mate".

      Dentro del mismo video, Gaspi menciona al escritor Jorge Luis Borges, quien falleció un 14 de junio. Además, las coincidencias toman mayor relevancia, cuando en el minuto 14:06, Gaspi "muere" dentro del video.

      Todas estas piezas se volvieron tendencia en la red, al formar parte de una teoría que presuntamente sugiere que el streamer presentía su destino.

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