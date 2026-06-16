Lionel Messi juega su sexto Mundial y marca gol en Kansas City

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El astro argentino Lionel Messi se convirtió el martes oficialmente en el futbolista que más mundiales ha jugado en la historia. Y minutos después, recuperó un peldaño que había perdido horas antes en la constelación de los máximos goleadores del torneo.

Lionel Messi establece récord en mundiales jugados

A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste debutó en su sexta Copa del Mundo ante Argelia en la apertura del Grupo J en Kansas City.

El crack celebró la ocasión apenas a los 17 minutos, cuando hizo gala por enésima vez de su zurda prodigiosa, con la que clavó un balón al ángulo para poner en ventaja a su conjunto. Pareció haber anotado incluso antes, pero la acción se invalidó por un fuera de juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con su 14ta anotación en la máxima cita del fútbol mundial, comparte con el alemán Gerd Müller y con Kylian Mbappé el tercer sitio en la lista de los mejores artilleros en la historia de estos torneos. El francés lo había rebasado en la misma jornada, al marcar un doblete frente a Senegal.

Récords y comparaciones en la historia de la Copa del Mundo

Messi rebasó al también francés Just Fontaine. Encima de él, Müller y Mbappé están sólo el brasileño Ronaldo (15 dianas) y el alemán Miroslav Klose (máximo goleador con 16).

Messi, se consolidó además como el mejor artillero de la selección argentina con 118 goles. Jugó su primer Mundial en 2006 y repitió en 2010, 2014, 2018 y 2022, cuando conquistó el tercer trofeo en la historia de la nación sudamericana.

Su némesis Cristiano Ronaldo, que jugó en cinco ediciones, podría alcanzarlo si ingresa al campo de juego este miércoles cuando Portugal se mida ante Congo en Houston por el Grupo K.

Por ahora, Messi alcanzó a Cristiano como los únicos jugadores que han anotado en cinco mundiales distintos. El luso impuso la marca hace cuatro años en Qatar.

El arquero Guillermo Ochoa, de México, comparece en su sexta copa del Mundo. Pero no tuvo minutos en 2006 ni 2010 y tampoco apareció en la portería durante la inauguración del presente certamen, en la que México doblegó 2-0 a Sudáfrica el jueves.

Messi, además, suma 27 partidos y se mantiene como el jugador con más presencias en la máxima competencia. Con un total de 13 goles, fue superado este martes por el francés Kylian Mbappé (14) con su doblete en la victoria 3-1 ante Senegal en la carrera por alcanzar la marca de alemán Miroslav Klose (16), máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo.