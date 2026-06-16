TV UNAM estrena documental sobre Diego Rivera y Anahuacalli

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- TV UNAM estrenará "El sueño de Diego Rivera. Anahuacalli y la ciudad de las artes" este jueves, a las 21:30 horas. El documental, dirigido por Víctor Mariña, explora cómo el deseo del muralista de preservar su vasta colección de arte prehispánico se cristalizó en el proyecto del Anahuacalli.

Documental explora la colección y proyecto arquitectónico de Diego Rivera

La producción da cuenta no sólo de cómo Rivera reunió miles de piezas mesoamericanas, sino también del proyecto de la Ciudad de las Artes, concebido en la zona de roca volcánica que dejó la erupción del Xitle.

Apoyado por Juan O'Gorman, Rivera desarrolló el proyecto arquitectónico y su diseño. Tras la muerte del pintor, la iniciativa fue concluida por su hija, Ruth Rivera Marín, y el arquitecto Heriberto Pagelson.

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Testimonios y detalles del Anahuacalli en el documental

"El recinto, construido con piedra volcánica e inspirado en las formas y simbolismos de la arquitectura prehispánica, fue concebido para integrarse armónicamente al entorno. Así nació el Anahuacalli, una construcción que parece emerger de manera natural del paisaje que la rodea", se lee en el boletín 32 de TV UNAM.

El documental incluye testimonios de Diego Rivera, Frida Kahlo, Carlos Pellicer y Juan O'Gorman.

La idea original y la coordinación de "El sueño de Diego Rivera..." son de Hilda Trujillo, con la asesoría de Luis Rius Caso. La investigación y el guion estuvieron a cargo de Giuliana Rodarte y Jesús Estrada Milán. El montaje y el diseño sonoro son de Santiago Ramírez, mientras que el arte digital estuvo a cargo de Geovana González.

La producción se retransmitirá el 21 de junio, a las 14:30 horas, por TV UNAM.