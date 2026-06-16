Biopic mexicano retratará la vida de Antonio Gaudí

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Hace una semana por fin se dio por terminada la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona y ahora se anuncia una biopic de su creador, Antonio Gaudí, con manos mexicanas.

Alejandro Monteverde escribe y dirige biopic sobre Gaudí

Será una película que ya se encuentran escribiendo el realizador nacional Alejandro Monteverde ("El gran pequeño" y "Sonido de libertad"), quien también la dirigirá, bajo la coproducción de Gastón Pavlovich, quien ha estado detrás de "Silencio" y "El irlandés", dirigidas por Martin Scorsese.

"Para mí, Gaudí fue un desafiante de la arquitectura de su tiempo. Pero para entender verdaderamente a Gaudí, hay que entender las batallas interiores que moldearon su visión. Por eso, más que una biografía de su vida, esta película es una biografía de su alma", indica Monteverde en un comunicado oficial.

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Legado y obras de Gaudí reconocidas mundialmente

Gaudí, conocido como "El Arquitecto de Dios", deslumbró por su uso de la geometría y la tridimensionalidad en sus obras, destacando entre otras el Parque Güell, el Colegio de las Teresianas y la Casa Vicens en Barcelona.

Debido a su mirada única fue elegido para darle vida al templo de la Sagrada Familia, pero se encontraba en ese trabajo en 1926 debido a las lesiones ocasionadas al ser atropellada por un tranvía.

Gran parte de los planos originales fueron destruidos durante la Guerra Civil Española, pero fue continuada durante los últimos cien años haciendo caso al poco material disponible. Las torres tienen una altura de poco más de 170 metros de altura, es decir, como si fuera un edificio de más de 70 pisos.

"Contar una historia del gran Gaudí en el contexto de la inauguración oficial de su obra maestra no es nada menos que inspirador", comenta Pavlovich.

La biopic será una producción entre la Fábrica del Cine, del mexicano; así como por Onza y Methos Media.

Las obras de Gaudí son consideradas Patrimonio de la Humanidad, mientras que su camino espiritual lo llevó a ser declarado Venerable por la Iglesia Católica.