FBI frustra complot de ataque en Casa Blanca durante UFC de Trump

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WASHINGTON (AP) — Agentes policiales frustraron un ataque planeado contra el espectáculo de lucha en jaula de la UFC del presidente Donald Trump en la Casa Blanca el fin de semana, según documentos judiciales revelados el martes, los cuales dicen que los conspiradores hablaron de hacer volar drones con explosivos y disparar hacia la multitud mientras huía.

Los investigadores recuperaron armas de fuego de alto poder de varios de los sospechosos —los cuales albergaban teorías conspirativas marginales—, y revisaron mensajes de texto cifrados entre unos 20 participantes, en los cuales compartieron mapas detallados y fotografías aéreas del área, y comentaron sobre la necesidad de tener una "casa de seguridad" y rutas de escape tras el ataque previsto, indican los documentos.

Pero no está claro, a partir de los registros judiciales, qué tan cerca pudieron haber estado los atacantes en potencia de poder llevar a cabo el plan si este no hubiera sido frustrado.

Varios sospechosos o cómplices que fueron interrogados por las autoridades dijeron que ellos no tenían la intención de llevar a cabo actos de violencia, sino que planeaban observar a otros efectuarla. Uno dijo que se dirigió al evento de la UFC para manifestarse, pero tuvo que regresar a casa después de que su vehículo se descompuso. Y aunque los participantes hablaron de usar drones acondicionados con explosivos, los documentos de acusación dejan entrever que todavía estaban intentando adquirir ese equipo cuando el complot fue interrumpido.

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"Ni siquiera estuvo cerca del punto de ejecución", expresó el vicepresidente JD Vance el martes por la noche en Fox News Channel, y señaló que la planificación "no estaba tan avanzada".

"No estaban en la ciudad. Realmente no habían hecho mucha planificación", agregó.

FBI y autoridades actúan para detener complot

Unidos por teorías conspirativas y enojo por el rumbo que lleva el país

El FBI se enteró de la posible amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del espectáculo de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, y "gracias a la rápida acción del FBI, nuestros socios, y el Departamento de Justicia en una operación en varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los presuntos ataques planificados fueron frenados en seco", declaró el director de la agencia policial, Kash Patel, en una publicación en la red social X.

Cinco personas provenientes de varios estados —Ohio, Missouri, Nebraska y California— fueron arrestadas bajo cargos federales, anunció el Departamento de Justicia.

Al preguntársele sobre los arrestos el martes, Vance dijo que "en estos días" había "más retórica violenta proveniente de la izquierda que de la derecha". Pero los documentos de acusación pintan una visión más confusa de sus posturas, describiéndolos como defensores de una enmarañada red de sentimiento antigubernamental, agravios antisemitas, furia por la forma en que el gobierno de Trump ha manejado los archivos del magnate Jeffrey Epstein, y teorías conspirativas sobre una élite poderosa que sacrifica y consume niños.

Trump y Vance dijeron que no habían sido informados con anticipación sobre el complot. Un alto funcionario del Servicio Secreto planteó el martes que la investigación está en marcha, y que un anuncio sobre la conspiración podría haber sido prematuro.

"Cualquiera que crea que ese caso se trabajó en una burbuja es ingenuo", dijo el subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, en una conferencia de prensa no relacionada. "Les diré que el Servicio Secreto encabezó esa investigación desde el principio. Les diré que está en curso. Para mantener la integridad de la investigación y el plan de seguridad, optamos por no filtrarlo".

Detalles de los sospechosos y comunicaciones

Las comunicaciones se realizaron en TikTok y Signal

Entre los arrestados estaba Tycen Proper, un hombre de Ohio de 19 años cuya madre contactó a la policía la semana pasada porque le preocupaban sus adquisiciones de armas de fuego y comunicaciones en línea, según una declaración jurada del FBI presentada en el caso.

El detenido le dijo a las autoridades que participó en la planificación de un ataque, según el afidávit, en la que se indica que algunos miembros del grupo comenzaron a comunicarse entre sí en marzo a través de un grupo de TikTok llamado "Vanguard of the Old".

"Los miembros del grupo declararon que querían proteger a Estados Unidos, el cual creían que se dirigía en la dirección equivocada", se indica en la declaración jurada. "Los miembros del grupo creían que Estados Unidos necesitaba ser desbaratado para que pudiera ser reconstruido. Algunos expresaron el deseo de que las personas que estuvieron involucradas con Jeffrey Epstein no deberían gobernar el país".

Trump, quien celebró sus 80 años en el evento de la UFC el domingo, fue amigo de Epstein hace muchos años, pero ha dicho que puso fin a su relación con él antes de que se conocieran los crímenes del desacreditado financista. Epstein se suicidó en una celda de la cárcel en Nueva York en 2019 mientras aguardaba ser enjuiciado por cargos de tráfico sexual.

Un abogado de Proper, quien está acusado de faltas relacionadas con armas de fuego y delitos que incluyen intento de asesinato de un funcionario o empleado de Estados Unidos, no respondió de momento a un mensaje solicitándole sus comentarios.

La logística del ataque fue examinada a través de Signal, una aplicación que utiliza cifrado de extremo a extremo para sus servicios de mensajería y llamadas, mediante un chat principal de "aproximadamente 19 individuos" y chats secundarios más pequeños, indicaron las autoridades. Los mensajes obtenidos del teléfono de Proper muestran que identificó por nombre a varios legisladores republicanos que, según él, deberían ser atacados porque aparentemente recibieron donaciones de causas que apoyan a Israel, de acuerdo con la declaración jurada.

Proper les dijo a los funcionarios policiales que había planeado conducir con armas y chaleco antibalas hasta un punto de encuentro en Fredericksburg, Virginia, donde el grupo se reuniría. Indicó que, aunque él no tenía la intención de dispararle a personas en la Casa Blanca, otros en el grupo sí la tenían, se lee en el afidávit.

El plan contemplaba el uso de drones que serían detonados sobre el lado norte de la Casa Blanca, lo que provocaría una evacuación apresurada hacia una línea de francotiradores que aguardaban para un ataque que, según Proper, tenía el fin de "desatar" una revolución en Estados Unidos, dijeron las autoridades.

Los investigadores que examinaron el teléfono y la cuenta de TikTok de Proper identificaron a sospechosos adicionales.

Michael Alan Thomas, de 32 años, de Pinon Hills, California, dijo a los funcionarios que se veía a sí mismo como "el planificador y asesor del grupo, y aunque no estaba dispuesto a actuar él mismo, quería guiar e instruir a otros sobre cómo llevar a cabo ataques" diseñados para derrocar al gobierno, dijo un agente del FBI en una declaración jurada.

El agente señaló que Thomas creía que el gobierno estadounidense estaba "dirigido por un grupo de individuos de élite que sacrifican y consumen bebés, quienes también estaban profundamente involucrados" con Epstein y ahora están protegidos por Trump.

Otro sospechoso, Bryan Omar Roa, también de California, le dijo al FBI que había planeado asistir al evento en calidad de "manifestante", pero tuvo que regresar a casa porque su auto se descompuso, explicó un agente.

No estaba claro de momento quiénes eran sus abogados.

Otros dos sospechosos son Daniel K. Eskridge, de 32 años, de Kidder, Missouri, de quien las autoridades dicen que afirmó en un chat grupal que un blanco del ataque debería ser "grande y alguien que la mayoría del país conozca", y Abraham Hermosillo Alvarez, un hombre de Omaha , Nebraska, de quien el FBI dijo que publicó planes detallados con los cómplices.

Un abogado de Alvarez declinó comentar, y un abogado de Eskridge no respondió de momento a un mensaje para solicitarle comentarios.