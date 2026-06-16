Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Una de las acciones prioritarias, es contar con el padrón de profesionistas inmobiliarios, así como el otorgamiento de licencias para su actividad, lo cual generará certeza al sector.

En el marco de la séptima asamblea de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios de San Luis (AMPI), se concretaron acuerdos de importante acercamiento entre la administración pública estatal y la iniciativa privada., en esta reunión de trabajo con socios y profesionistas del sector inmobiliario de la capital, su presidente Neil Castro Ortega, agradeció la presencia del Secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, (SEDECO) Mario García Valdez, de igual forma, por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (ICAT), participo su titular Rosa Flores Saldierna y de la Secretaria del Trabajo de Gobierno del Estado a través de la dirección de capacitación y productividad se contó con la presencia de su directora Arely Aguilar Dávila.

En dicho encuentro, las dependencias estatales a través de sus titulares, ofrecieron a los socios y aliados estratégicos de AMPI, un puente de comunicación, abierto y de dialogo constante para facilitar tramites, así como hacer más dinámico, ágil y fuerte al sector del rubro inmobiliario.

Un tema de gran interés fue el abordado por el reciente titular de la Secretaria de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez., quien expreso la importante colaboración que tiene SEDECO con AMPI, comprometiéndose en crear alianzas estratégicas, fortalecer el desarrollo inmobiliario formal, impulsar la certeza jurídica y promover inversiones responsables en nuestro Estado, esta colaboración permitirá fomentar un mercado inmobiliario más profesional, transparente y confiable.

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Por su parte Rosa Flores Saldierna, titular del ICAT, expreso la apertura del instituto hacia el sector, en temas de capacitación, actualización y profesionalización de los asesores inmobiliarios, impulsando mejores prácticas en la familia AMPI, contribuyendo al desarrollo de competencias que eleven la calidad del servicio inmobiliario en el estado.

La colaboración estratégica entre AMPI SLP y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social permitirá promover la formalidad, la capacitación laboral y el cumplimiento de buenas prácticas dentro del sector inmobiliario, esta alianza busca fortalecer un ejercicio profesional responsable, ético y ordenado, en beneficio de los asesores, los usuarios de servicios inmobiliarios y la sociedad potosina en general, así lo indico Arely Aguilar, Directora de capacitación y productividad de la Secretaria del Trabajo.

Es así como "Desde AMPI SLP se refrenda el compromiso de construir alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales que fortalezcan la profesionalización, la formalidad y la certeza jurídica del sector inmobiliario, siempre en beneficio de la sociedad potosina." añadió su Presidente