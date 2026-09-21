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Arrestan a 3 sospechosos por uno de varios asesinatos de mujeres en Sudáfrica

Las autoridades no han confirmado vínculo entre los arrestados y otros ocho asesinatos de mujeres en la región.

Por AP

Septiembre 21, 2026 03:18 p.m.
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Arrestan a 3 sospechosos por uno de varios asesinatos de mujeres en Sudáfrica
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      La policía de Sudáfrica informó el lunes que arrestó a tres sospechosos en relación con uno de los asesinatos de mujeres detectados en la misma zona en las afueras de Johannesburgo.

      Investigación policial y arrestos recientes

      Los nueve asesinatos de mujeres de entre 20 y 30 años en el municipio de Ekurhuleni durante los últimos dos meses provocaron indignación en Sudáfrica, que registra altas tasas de violencia contra las mujeres.

      La policía ha estado investigando si los asesinatos estaban relacionados, lo que avivó el temor de que un asesino o asesinos en serie pudieran estar operando en la zona.

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      Los sospechosos, dos mujeres y un hombre, comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Boksburg el lunes tras ser detenidos en relación con el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo.

      Estado del caso y declaraciones oficiales

      Su caso fue aplazado hasta el 1 de octubre, cuando podrán solicitar formalmente la libertad bajo fianza.

      Los investigadores no vincularon a los sospechosos con los otros ocho asesinatos.

      Las autoridades han señalado que no es seguro que todos los asesinatos estén relacionados, aunque indicaron que han identificado similitudes en algunos de ellos y han emitido una alerta para que las mujeres en Ekurhuleni tomen precauciones.

      El ministro de Policía, Firoz Cachalia, dijo el domingo que hasta ahora no había pruebas concluyentes de que los asesinatos hayan sido cometidos por un asesino en serie, "pero aún no se ha descartado nada mientras continúan las investigaciones".

      Los cuerpos de seis de las víctimas fueron encontrados en un lapso de 10 días este mes. Cuatro de las nueve víctimas fueron descubiertas a una distancia de aproximadamente seis kilómetros (3,7 millas) entre sí. Varios de los cuerpos fueron hallados en zonas despejadas cerca de carreteras principales.

       

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