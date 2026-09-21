logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tradición de las flores amarillas impulsa ventas en Soledad

Entre las especies que más se comercializan destacan los girasoles

Por Flor Martínez

Septiembre 21, 2026 03:08 p.m.
A
Tradición de las flores amarillas impulsa ventas en Soledad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La venta de flores amarillas se incrementó este 21 de septiembre en distintos puntos de Soledad de Graciano Sánchez, donde negocios, puestos instalados en la vía pública que realizan entregas a domicilio ofrecen ramos para quienes mantienen la tradición de regalar este tipo de flores durante esta fecha. 

      Entre las especies que más se comercializan destacan los girasoles, rosas y gerberas, que son utilizadas para elaborar ramos de distintos tamaños y precios. Dependiendo del número de piezas, el tipo de flor y la presentación, los costos van aproximadamente de los 100 hasta los 600 pesos.

      La oferta no se limita a las florerías y puestos ubicados en la vía pública, ya que también a través de redes sociales y plataformas de venta en línea se ofrecen arreglos florales con entrega a domicilio, principalmente durante esta jornada.

      Además de los tradicionales ramos de flores amarillas, se comercializan paquetes que incluyen otros productos, como fresas con chocolate, artículos de maquillaje y flores elaboradas mediante la técnica de crochet, con distintas opciones de presentación y precio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se popularizó a partir de la serie argentina Floricienta, en la historia, la canción "Flores amarillas" está relacionada con el deseo de recibir este tipo de flores, una referencia que con el paso de los años se trasladó a redes sociales y se convirtió en una tendencia entre parejas.

      LEA TAMBIÉN

      Tradición entrega flores amarillas: origen y fechas clave en Argentina

      Esta tradición se celebra el 21 de septiembre en el hemisferio sur y el 21 de marzo en el hemisferio norte.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tradición de las flores amarillas impulsa ventas en Soledad
      Tradición de las flores amarillas impulsa ventas en Soledad

      Tradición de las flores amarillas impulsa ventas en Soledad

      SLP

      Flor Martínez

      Entre las especies que más se comercializan destacan los girasoles

      Prevé gobierno estatal reducción de 2 mil plazas en 2027
      Prevé gobierno estatal reducción de 2 mil plazas en 2027

      Prevé gobierno estatal reducción de 2 mil plazas en 2027

      SLP

      PULSO

      Este año, ya no se renovaron mil contratos por honorarios, señaló Noé Lara Enríquez

      The Washington Post se une a boicot contra Trump por veto a medios
      The Washington Post se une a boicot contra Trump por veto a medios

      The Washington Post se une a boicot contra Trump por veto a medios

      SLP

      EFE

      Publicaciones afectadas demandaron a la Casa Blanca por revocar sus credenciales sin aviso previo

      Ve Galindo aciertos de Gallardo, pero enumera retos
      Ve Galindo aciertos de Gallardo, pero enumera retos

      Ve Galindo aciertos de Gallardo, pero enumera retos

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde destacó la inversión en infraestructura y agregó que falta en salud, educación y seguridad