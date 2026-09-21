Tradición de las flores amarillas impulsa ventas en Soledad

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La venta de flores amarillas se incrementó este 21 de septiembre en distintos puntos de Soledad de Graciano Sánchez, donde negocios, puestos instalados en la vía pública que realizan entregas a domicilio ofrecen ramos para quienes mantienen la tradición de regalar este tipo de flores durante esta fecha.

Entre las especies que más se comercializan destacan los girasoles, rosas y gerberas, que son utilizadas para elaborar ramos de distintos tamaños y precios. Dependiendo del número de piezas, el tipo de flor y la presentación, los costos van aproximadamente de los 100 hasta los 600 pesos.

La oferta no se limita a las florerías y puestos ubicados en la vía pública, ya que también a través de redes sociales y plataformas de venta en línea se ofrecen arreglos florales con entrega a domicilio, principalmente durante esta jornada.

Además de los tradicionales ramos de flores amarillas, se comercializan paquetes que incluyen otros productos, como fresas con chocolate, artículos de maquillaje y flores elaboradas mediante la técnica de crochet, con distintas opciones de presentación y precio.

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La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se popularizó a partir de la serie argentina Floricienta, en la historia, la canción "Flores amarillas" está relacionada con el deseo de recibir este tipo de flores, una referencia que con el paso de los años se trasladó a redes sociales y se convirtió en una tendencia entre parejas.