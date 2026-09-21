Prevé gobierno estatal reducción de 2 mil plazas en 2027

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Para septiembre del 2027, se prevé que la disminución acumulada de la plantilla laboral sea de hasta en 2 mil empleados, estimó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Reportó que, en lo que va del 2026 ya no se renovaron mil contratos de trabajadores por honorarios asimilables, medida que significó un ahorro considerable destinado a obras y programas gubernamentales.

Ejemplificó que, en los primeros años del sexenio se pagaban alrededor de mil 250 millones de pesos en aguinaldos, sin embargo, en los últimos dos años la obligación patronal disminuyó a los 800 millones de pesos.

"Gente que teníamos bajo el régimen de honorarios, pues ya no hemos renovado sus contratos y eso ha sido un ahorro significativo en ese sentido, también por lo que toca a prestaciones, es decir, el aguinaldo concretamente no se cubre en el monto que corresponde al personal sindicalizado, el servicio médico, las vacaciones", complementó.

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