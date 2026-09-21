Prevé gobierno estatal reducción de 2 mil plazas en 2027
Este año, ya no se renovaron mil contratos por honorarios, señaló Noé Lara Enríquez
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Para septiembre del 2027, se prevé que la disminución acumulada de la plantilla laboral sea de hasta en 2 mil empleados, estimó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
Reportó que, en lo que va del 2026 ya no se renovaron mil contratos de trabajadores por honorarios asimilables, medida que significó un ahorro considerable destinado a obras y programas gubernamentales.
Ejemplificó que, en los primeros años del sexenio se pagaban alrededor de mil 250 millones de pesos en aguinaldos, sin embargo, en los últimos dos años la obligación patronal disminuyó a los 800 millones de pesos.
"Gente que teníamos bajo el régimen de honorarios, pues ya no hemos renovado sus contratos y eso ha sido un ahorro significativo en ese sentido, también por lo que toca a prestaciones, es decir, el aguinaldo concretamente no se cubre en el monto que corresponde al personal sindicalizado, el servicio médico, las vacaciones", complementó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Anuncia Lara Enríquez un recorte de personal
Adelanta el Oficial Mayor de gobierno que comenzarán en la Sedarh
no te pierdas estas noticias
Tradición de las flores amarillas impulsa ventas en Soledad
Flor Martínez
Entre las especies que más se comercializan destacan los girasoles
Prevé gobierno estatal reducción de 2 mil plazas en 2027
PULSO
Este año, ya no se renovaron mil contratos por honorarios, señaló Noé Lara Enríquez
The Washington Post se une a boicot contra Trump por veto a medios
EFE
Publicaciones afectadas demandaron a la Casa Blanca por revocar sus credenciales sin aviso previo