Ataca EU barcos petroleros iraníes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON.- Fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeron el martes cinco embarcaciones petroleras iraníes en respuesta a los más recientes ataques contra sus buques de guerra, por lo que Teherán lanzó misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Jordania en el más reciente intercambio, que acerca nuevamente a ambas partes a un conflicto frontal.

Luego de los más recientes ataques estadounidenses, Irán lanzó misiles hacia objetivos estadounidenses en Jordania, informó la prensa estatal iraní. El Comando Central de Estados Unidos afirmó que no tenía información que ofrecer sobre los ataques contra una base aérea en Jordania.

La más reciente ofensiva forma parte de una presión económica y militar por parte del presidente Donald Trump en su intento por poner fin a la guerra. Washington también impuso sanciones el martes a más elementos de la industria de aviación iraní, apuntando a más de una veintena de aerolíneas comerciales y privadas, así como a proveedores extranjeros de servicios de carga, en un nuevo intento por aislar a Teherán de sus socios comerciales restantes.

Tanto Estados Unidos como Irán buscan el control del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial. El alza en los precios de la energía le han traído problemas políticos a Trump y al Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El precio del barril de petróleo Brent subió brevemente hasta los 99,46 dólares el martes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las fuerzas armadas estadounidenses también destruyeron tres buques petroleros iraníes el sábado, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán intentó atacar un portaaviones y un destructor de la Marina de Estados Unidos con misiles balísticos, advirtiendo que, "de ser necesario, destruirá la limitada y expuesta flota petrolera de Irán". Teherán anunció posteriormente planos de una nueva "zona de exclusión" cerca del estrecho de Ormuz dirigida para embarcaciones que pretenden transitar por el canal.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos no permitirá que los ataques de Irán queden sin respuesta.

"Irán sigue tratando de atacar buques navales de Estados Unidos. Y por cada vez que lo hagan o lo intenten, van a perder buques petroleros. Y creo que verán eso de nuevo hoy", dijo Rubio durante una visita a Colombia.

Danny Citrinowicz, un experto sobre Irán para el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, advirtió que este tipo de intercambios sólo pueden conducir a más represalias y un mayor impacto en la economía global.