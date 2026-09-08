Exparamilitar nicaragüense detenido por ICE enfrenta deportación que podría dejarlo sin patria

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un exparamilitar nicaragüense detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos podría ser deportado pronto al país donde afirmó que fue encarcelado y torturado, o enviado a otro país donde quedaría apátrida.

Marlon Gerardo Sáenz Cruz, de 65 años, quien desertó del gobernante partido sandinista, fue uno de los 222 presos a quienes se les despojó de la ciudadanía nicaragüense y que fueron llevados a Washington mediante una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2023. Ahora, tras ser detenido durante su registro con las autoridades migratorias en Los Ángeles el 17 de agosto, debe presentar su caso ante un juez de inmigración para permanecer en Estados Unidos.

Caso migratorio de Marlon Gerardo Sáenz Cruz en Estados Unidos

Su audiencia en la corte de inmigración, que se realiza el 8 de septiembre, se produce en momentos en que las tasas de denegación de asilo se han disparado bajo el gobierno del presidente Donald Trump y en que personas a las que se les concedieron protecciones menores contra la deportación están siendo enviadas cada vez más a terceros países de América Latina y África con los que no tienen vínculos.

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"Aun si logra obtener protección de un juez de inmigración de Estados Unidos, su seguridad no está garantizada", señaló Savi Arvey, directora de políticas, derechos de refugiados y de inmigrantes en Human Rights First.

La detención de Sáenz se produjo después de una carta enviada el año pasado al Departamento de Estado de Estados Unidos por un grupo de exiliados nicaragüenses, principalmente en Miami. Alegan que él y decenas de exfuncionarios del gobierno mantienen sus vínculos con el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

Los exiliados también acusaron a Sáenz de hostigar a otros opositores del gobierno mientras estaba en Estados Unidos. Un representante legal de Sáenz indicó que él simplemente respondía a ataques en su contra.

"Pedimos investigar al departamento de Estado a todas estas personas porque no es posible que le estén lavando las manos de sangre y la cara a un criminal que no puede estar en los Estados Unidos y que es un peligro para la seguridad nacional de este país", dijo Aida Carrion-Vanegas, presidenta de la organización de defensa Nicaraguan Americans United for the Republic.

En octubre de 2025, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le respondió a Carrion-Vanegas en X, afirmando que revisaría las acusaciones. Ella no ha vuelto a saber de él desde entonces. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

Debate y reacciones sobre el caso de Marlon Sáenz

La posible deportación de Sáenz a Nicaragua enviaría un mensaje que "desalienta futuras deserciones y refuerza la narrativa del régimen de que no hay una salida segura", señaló la representante acreditada ante la corte Muriel Sáenz, quien le ha ayudado con su solicitud de asilo y no tiene parentesco con él.

De sandinista a preso y luego detenido por el ICE

Sáenz, conocido en Nicaragua como El Chino Enoc, se convirtió en guerrillero siendo adolescente en la década de 1970 y se mantuvo cercano durante décadas a figuras sandinistas de alto nivel. Más tarde, habló con la prensa nicaragüense sobre su participación en un grupo paramilitar alineado con el gobierno que reprimió a manifestantes tras marchas masivas antigubernamentales que exigían la renuncia de Ortega en 2018. Cientos de personas murieron.

Ortega ha afirmado que las protestas de 2018 fueron un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos para derrocarlo y que quienes fueron encarcelados estaban involucrados en el complot.

La representante acreditada de Sáenz negó que él hubiera matado a alguien o cometido algún delito en Nicaragua.

Sáenz rompió con el gobierno en 2019 y comenzó a usar su popular canal de YouTube para denunciar la corrupción dentro del gobierno de Ortega-Murillo, que ha mantenido su control del poder durante casi dos décadas mientras sofoca la disidencia mediante el encarcelamiento y la tortura de opositores.

Fue encarcelado en Nicaragua en mayo de 2022 por cargos de narcotráfico y tráfico de armas, que, en su opinión, tuvieron motivaciones políticas.

Actualmente tiene una úlcera en la pierna, glaucoma y otros problemas de salud, algunos de ellos, derivados de haber sido torturado y mantenido en aislamiento, según Muriel Sáenz, quien dijo temer por su salud. Añadió que las complicaciones por haber tenido polio de niño han empeorado durante su detención bajo custodia del ICE y que ahora usa una silla de ruedas.

El ICE no respondió a una solicitud de comentarios, pero su localizador en línea muestra que Sáenz está recluido en el Central Louisiana ICE Processing Center.

Un caso migratorio complicado

El caso migratorio de Sáenz plantea un dilema legal porque un juez de inmigración tendrá que sopesar su presunta participación en abusos de derechos humanos frente al principio de no enviar a alguien a una situación de peligro, explicó Heather Hogan, abogada y asesora de políticas y práctica de la American Immigration Lawyer Association.

Sáenz y los otros presos nicaragüenses ingresaron a Estados Unidos con permiso humanitario, un estatus temporal otorgado en emergencias que no garantiza una vía hacia la ciudadanía. Luego abrió un caso de asilo dentro del año siguiente a su entrada al país, como se exige.

Según la ley migratoria de Estados Unidos, los perpetradores de abusos de derechos humanos, incluida la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales, tienen prohibido recibir asilo, y un juez tendría que determinar si la participación pasada de Sáenz con el gobierno sandinista lo vuelve inelegible.

Pero un juez también podría concederle una suspensión de la deportación en virtud de la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), un tratado internacional de derechos humanos del que Estados Unidos es parte, si se determina que probablemente enfrentaría tortura en Nicaragua.

Esa protección impediría que Sáenz fuera deportado a Nicaragua, pero no le otorgaría un estatus migratorio permanente ni evitaría que Estados Unidos lo enviara a un tercer país, como se ha vuelto común bajo el gobierno de Trump.

"En algunos casos como este, a la gente sí se le concede la suspensión", afirmó Hogan, quien anteriormente resolvió casos de personas implicadas en posibles abusos de derechos humanos como funcionario de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

"Porque nuestro análisis se centra más en cumplir nuestras leyes y obligaciones internacionales... no en llevar a cabo un juicio e imponer un castigo por sus acciones pasadas".

Pero el gobierno de Trump ha roto con el precedente de permitir que las personas con protecciones de la CAT permanezcan en Estados Unidos, y en su lugar las envía a terceros países, dijo Arvey, de Human Rights First.

"Es una situación desoladora porque nunca se había atacado a esta población de esta manera", expresó.

Surgen preguntas sobre la rendición de cuentas por abusos de derechos humanos en Nicaragua

Los exiliados nicaragüenses están divididos sobre cómo debería manejarse el caso de Sáenz.

Miguel Mora, un antiguo preso que llegó a Estados Unidos en el mismo grupo que Sáenz y que también tiene un caso de asilo pendiente, dijo que la participación de Sáenz en la represión de 2018 hacía que el caso fuera "complicado", pero sostuvo que "corresponde exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos determinar, conforme a la ley y a las pruebas del caso, si tiene o no derecho a recibir asilo".

Danny Ramírez-Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano de Asistencia Legal en Derechos Humanos, que investiga abusos del gobierno de Ortega-Murillo, afirmó que Sáenz debería rendir cuentas por sus presuntos delitos, pero sólo después de una transición política en Nicaragua, cuando podría ser extraditado allí para enfrentar a la justicia.

"Pero si lo envían a Nicaragua ahora mismo, corre el riesgo de morir", dijo Ramírez-Ayérdiz. "Al igual que como otros exsandinistas, el régimen sería especialmente cruel con él".

Manuel Prado, vicepresidente de la Miskitu American Organization, que aboga por los derechos de los grupos indígenas nicaragüenses, señaló que el desenlace del caso de Sáenz enviará un mensaje sobre cómo Nicaragua avanzará "para sanar a la nación".