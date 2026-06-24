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Ataca Ucrania objetivos clave en Crimea

Intensifica su reciente campaña para interrumpir las líneas de suministro y la red eléctrica

Por AP

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Ataca Ucrania objetivos clave en Crimea
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      KIEV, Ucrania.- Ucrania afirmó que sus fuerzas atacaron el martes un puente ferroviario, una central eléctrica y otros objetivos clave de infraestructura en Crimea, mientras Kiev busca aislar la península vital ocupada por Rusia.

      Los ataques con drones se sumaron a las dificultades en la península del mar Negro, donde las autoridades rusas suspendieron la venta de gasolina a civiles, mientras Ucrania intensifica su reciente campaña para interrumpir las líneas de suministro y la red eléctrica en pleno apogeo de la temporada turística de verano.

      Rusia tomó Crimea por la fuerza en 2014. El uso creciente de ataques de largo alcance por parte de Ucrania ha puesto de aliviar su capacidad para infligir daños dolorosos a Rusia y aumentar la presión sobre el Kremlin, mientras los avances de Moscú recientemente se han frenado casi por completo, según analistas y funcionarios occidentales.

      El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, manifestó la semana pasada que sus fuerzas estaban "aislando Crimea con drones".

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      "Parece que en el futuro más cercano, Crimea se convertirá en una isla. Esto podría llevar a algunas consecuencias muy inesperadas para los rusos", dijo Fedorov en el canal de YouTube de un conocido bloguero.

      El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Moscú había sido anunciado de que Ucrania pretendía interrumpir los suministros de energía y la industria turística de Rusia. No dijo quién dio la advertencia.

      Los drones ucranianos, "llegando en un enorme flujo", buscan "desestabilizar" a la sociedad rusa, sostuvo Putin.

      El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, le dijo a Putin el martes que los funcionarios estaban considerando suspender las exportaciones de diésel para proteger a los automovilistas del país, lo que se sumaría a las prohibiciones vigentes sobre la exportación de combustible para aviones y gasolina, según la agencia de noticias Tass. Novak también indicó que se pospuso el mantenimiento programado en las refinerías.

      Ucrania también ha atacado estos objetivos cerca del Kremlin en Moscú y en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia.

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