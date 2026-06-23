Fallo en sistema de comunicación detiene trenes en Alemania

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BERLÍN (AP) — Un problema con un sistema de comunicación obligó a la red ferroviaria de Alemania a detener todas las corridas la noche del martes, dejando a pasajeros varados en diversas partes del país.

Impacto en la comunidad

Los trenes se encontraban detenidos en las estaciones, y los posibles viajeros hacían largas filas en los mostradores de información mientras intentaban averiguar cómo llegar a sus destinos.

El operador ferroviario nacional de Alemania, Deutsche Bahn, dijo poco antes de la 1 de la madrugada —casi dos horas y media después de que informó por primera vez del fallo— que el problema se había resuelto y el servicio se reanudaba "poco a poco".

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Acciones de la autoridad

La empresa indicó en un breve comunicado publicado en su sitio web que había un problema a escala nacional con el sistema de comunicación digital GSM-R, que se utiliza para la comunicación interna en la red ferroviaria. Posteriormente dijo que se había identificado la causa, pero no precisó cuál era.

El diario Bild reportó que la directora general de Deutsche Bahn, Evelyn Palla, dijo que "pudieron estabilizar la situación con un sistema de emergencia".

Deutsche Bahn indicó durante el fallo que proporcionaría vales de taxi y de hotel a los pasajeros y que, donde fuera posible, pondría a disposición trenes en las estaciones para que los viajeros pudieran sentarse. Se disculpó por la situación.

En la estación central de Berlín, Reyna Ghoshal y una amiga intentaban regresar a Múnich después de un viaje a la capital alemana y vieron "caras infelices" al llegar a la estación.

"El conductor del tren fue muy amable, pero era como: ´No sabemos´", comentó Ghoshal, que es de Atlanta. "Reservamos un autobús para las 8 de la mañana por si acaso, pero en general no sabemos qué está pasando", añadió.

En los últimos años, las quejas por retrasos y alteraciones en los trenes en Alemania se han vuelto cada vez más frecuentes.

Deutsche Bahn, propiedad del gobierno, ha empezado a realizar revisiones exhaustivas de las principales rutas tras años de falta de inversión, en un intento por mejorar su desempeño.

En el pasado, el sistema ferroviario alemán ha detenido en contadas ocasiones todos o la mayoría de los trenes, pero por tormentas y no por razones técnicas.

GSM-R, siglas de Global System for Mobile Communications-Railway (Sistema Global para Comunicaciones Móviles-Ferrocarril), ofrece los servicios de voz y datos necesarios para operar los ferrocarriles, incluida la comunicación entre los maquinistas y los centros de control.

Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, el sistema se ha introducido en toda Europa desde el año 2000 como un estándar común para las operaciones ferroviarias.