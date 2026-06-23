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WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio el martes la aprobación final a un amplio proyecto de ley bipartidista destinado a reducir el costo de la vivienda, mientras los legisladores de ambos partidos se mostraban ansiosos por presentar avances en los problemas de asequibilidad antes de las elecciones de mitad de mandato de este año.

Cámara de Representantes aprueba ley para vivienda asequible en EE.UU

La votación de 358 sufragios a favor y 32 en contra envía el proyecto de ley al presidente Donald Trump, quien se prevé que lo promulgue el miércoles en el Capitolio. El Senado aprobó la legislación el lunes con una votación de 85-5.

La legislación reduciría las regulaciones federales, agilizaría las revisiones ambientales, aceleraría el proceso de construcción y frenaría la influencia de los arrendadores corporativos al limitar su capacidad de comprar viviendas unifamiliares. Representa uno de los esfuerzos más amplios en décadas para aumentar la oferta de vivienda y bajar los precios, mientras crece la frustración de los votantes por el costo de vida.

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La representante demócrata de California, Maxine Waters, quien ayudó a negociar el proyecto de ley, señaló que, actualmente, la edad mediana de una persona que compra una vivienda por primera vez es de 40 años y que los alquileres se han disparado alrededor de un 47% desde la pandemia de COVID-19.

"Nuestro país debe hacerlo mejor y hoy lo haremos", afirmó.

Se combinaron decenas de proyectos de ley para crear el paquete final tras meses de negociaciones, lo que generó un inusual momento de bipartidismo en una sesión del Congreso que ha estado plagada de amargos enfrentamientos.

El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, French Hill, un republicano de Arkansas que trabajó con Waters y con el Senado en el proyecto de ley, indicó que es la primera vez en años que el Congreso se une para hacer "cambios medibles y con rendición de cuentas" a las leyes de vivienda del país.

El proyecto de ley "ayudará a construir más viviendas para satisfacer esa demanda creciente y mantener el sueño estadounidense al alcance", sostuvo Hill.

Proyecto de ley amplía financiamiento y protege a inquilinos

La legislación que va camino a Trump ampliaría el financiamiento, fomentaría el desarrollo de "vivienda innovadora" como las casas modulares, exigiría nuevas protecciones para los inquilinos y reforzaría programas que buscan poner fin a la falta de vivienda.

También ofrecería fondos a los gobiernos locales que construyan más viviendas, incluido dinero de las subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario para lugares que superen la tasa mediana de construcción de viviendas. Aportaría nuevos recursos para que las comunidades conviertan infraestructura abandonada en vivienda, y ofrece un marco para las comunidades que quieran reformar regulaciones de zonificación obsoletas, que a menudo limitan desarrollos habitacionales de mayor tamaño.

Además, el proyecto de ley elevaría los límites sobre la cantidad de unidades de vivienda pública que pueden recibir financiamiento para renovaciones y convertiría en ley un programa de recuperación para ayudar a agilizar fondos a comunidades que se reconstruyen tras un desastre.

La legislación no incluye una disposición del Senado que habría exigido a los inversionistas que vendan las viviendas de nueva construcción en un plazo de siete años.

Los costos de vivienda preocupan a ambos partidos

Republicanos y demócratas han acogido el proyecto de ley como una forma de mostrar que abordan la crisis de asequibilidad del país, impulsada en parte por el aumento de los precios de las viviendas debido a la escasez de vivienda asequible. El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha enfrentado una desaceleración desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos han rondado un ritmo anual cercano a los 4 millones desde 2023, muy por debajo del ritmo anual de 5,2 millones que históricamente ha sido la norma. Las ventas se desaceleraron el año pasado hasta alcanzar un mínimo de 30 años y se han mantenido lentas en lo que va de este año, con descensos en enero y febrero con respecto al año anterior.

En el Informe Económico del presidente de abril se encontró una escasez de 10 millones de viviendas, mientras que en un informe publicado este mes por el Joint Center For Housing Studies de la Universidad de Harvard se halló que las ventas de viviendas existentes estaban en mínimos de tres décadas y que los inventarios aumentaban debido a los altos costos de compra. "Las cargas de costos para inquilinos y para propietarios siguen aumentando, mientras que la asistencia continúa profundamente subfinanciada", se indica en el informe.

Aunque el alquiler mensual mediano en Estados Unidos ha disminuido durante casi tres años, en mayo todavía era 17.2% más alto que antes de la pandemia, según datos de Realtor.com.

La legislación recibió un amplio respaldo en la comunidad de la vivienda, tanto de organizaciones que representan a arrendadores y grandes propietarios como de grupos que abogan por los inquilinos y los arrendatarios de bajos ingresos.

También logró unir a republicanos y demócratas, muchos de los cuales destacaron el inusual nivel de bipartidismo antes de la votación.

"En este Congreso polarizado y furioso, en realidad estamos logrando hacer algo", dijo el representante demócrata de Connecticut, Jim Himes.