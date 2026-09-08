Ataque en Líbano cobra 12 vidas
Dos niños y cuatro mujeres, entre las víctimas
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Kfar Rumman, Líbano.- La fuerza aérea de Israel llevó a cabo dos ataques a primera hora del lunes contra una aldea del sur de Líbano que dejó al menos 12 muertos y otros heridos, entre ellos niños, informó el Ministerio de Salud libanés.
Los ataques del lunes se produjeron en medio de una nueva escalada entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, pese a una tregua alcanzada hace más de dos meses. Los ataques también se produjeron días después que el ejército israelí dijo que tenía el "control operativo" de la estratégica colina Ali Taher, con vistas a varias aldeas y las principales carreteras que conducen a la ciudad de Nabatiyeh.
El Ministerio de Salud indicó que uno de los ataques alcanzó un edificio y mató a 11 personas, entre ellas dos niños y cuatro mujeres. Agregó que otras ocho personas resultaron heridas, incluidos tres menores y un paramédico.
El Ministerio agregó que otro ataque contra un automóvil en la aldea mató a un paramédico de la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano e hirió a otras dos personas.
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El ejército israelí aseveró que la ofensiva fue en represalia por dos ataques con dron de Hezbollah que explotaron cuando tenían como objetivo a tropas israelíes en el Líbano desde la zona el lunes. Indicó que los ataques tuvieron como objetivo a un miliciano de Hezbollah que intentaba transportar armas a Kfar Rumman.
Hezbollah no se atribuyó los ataques ni emitió un comunicado sobre la intensificación de los ataques en torno a la provincia de Nabatiyeh.
"Hemos estado viviendo en constante angustia en medio de los bombardeos en las afueras", dijo Fouad Chakaron, vecino de Kfar Rumman, de pie frente al edificio destruido. "Ahora atacaron el corazón del pueblo".
Otro residente, Saleh Medlej, señaló el edificio destruido y dijo que allí vivían familias con niños.
"¿Hay misiles aquí?", preguntó en referencia al edificio donde vivían las familias.
"No me iré de este lugar", dijo Medlej, prometiendo quedarse en su ciudad natal pese a los ataques aéreos y los bombardeos.
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