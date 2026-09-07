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Gobernador Green cierra escuelas y oficinas por huracán Lowell

Se esperan lluvias de hasta 40 cm y vientos fuertes en las islas occidentales de Hawai.

Por AP

Septiembre 07, 2026 09:14 p.m.
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Gobernador Green cierra escuelas y oficinas por huracán Lowell
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      El gobernador de Hawai, Josh Green, cerró escuelas y oficinas gubernamentales en las islas más occidentales de Kauai y Niihau para el martes, ya que se prevé que el huracán Lowell pase cerca, generando vientos destructivos, deslaves, posibles tornados, peligrosas corrientes de resaca y hasta 40 centímetros (16 pulgadas) de lluvia en algunas zonas.

      Acciones de la autoridad

      Los cierres, que incluyen universidades comunitarias y oficinas estatales y de condados, entraron en vigor para el condado de Kauai, que estaba bajo una advertencia de huracán emitida por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). El condado incluye las islas de Kauai, que tiene más de 73.000 habitantes, y Niihau, donde hay menos de 100 residentes.

      Una parte del vasto Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea también fue incluida en la advertencia.

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      Detalles confirmados

      El NHC informó el lunes por la tarde que se prevé que el núcleo de la tormenta pase sobre Niihau o apenas al oeste de la isla el lunes por la noche y el martes en la madrugada. Aunque se calcula que los vientos —lo suficientemente fuertes como para convertir a Lowell en un huracán de categoría 2 el lunes por la tarde— se debilitarán, se prevé que la tormenta siga siendo un huracán en su punto de mayor cercanía a las islas.

      "Cerrar oficinas, escuelas y tribunales ayudará a mantener a la gente fuera de los caminos durante condiciones peligrosas y permitirá que los equipos de emergencia se concentren en proteger a nuestras comunidades", indicó Green en un comunicado de prensa. "Insto a todos en el condado de Kaua'i a permanecer en interiores, evitar viajes innecesarios y atender todas las instrucciones oficiales de emergencia".

      Exhortó también a los residentes a mantenerse alejados de las costas, evitar conducir a través de aguas inundadas, prepararse para apagones y estar atentos a las actualizaciones.

      Estaba vigente una advertencia de tormenta tropical para la isla de Oahu, que tiene cerca de 1 millón de residentes.

      Se prevén acumulaciones aisladas de lluvia de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en Oahu y Maui, y 30 centímetros (12 pulgadas) en partes de la Isla Grande de Hawai, la más oriental de las islas principales del estado.

      El mes pasado, Hawai se vio afectado por la tormenta tropical Lala. Aunque no tocó tierra, golpeó con fuerza al archipiélago —y especialmente a la Isla Grande—, provocando deslaves, arrasando unas 100 viviendas y causando cortes de electricidad generalizados.

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