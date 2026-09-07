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Indonesia reabre vuelos tras erupción volcánica del Anak Krakatoa

Casi 3 mil vuelos fueron cancelados por la erupción del Anak Krakatoa, afectando a más de 340 mil personas.

Por AP

Septiembre 07, 2026 09:33 p.m.
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Indonesia reabre vuelos tras erupción volcánica del Anak Krakatoa
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      YAKARTA, Indonesia (AP) — Los vuelos hacia y desde Yakarta se reanudaron el martes temprano después de que la ceniza de una erupción volcánica en Indonesia obligara a una parálisis aérea de dos días que impidió realizar casi 3.000 vuelos.

      Acciones de la autoridad

      El Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta y el Aeropuerto Halim Perdanakusuma, que prestan servicio a Yakarta; el Aeropuerto Husein Sastranegara en la ciudad de Bandung, en Java Occidental; y otros dos aeropuertos más pequeños en la provincia de Banten reabrieron poco después de la medianoche, informó el ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi.

      Otros tres aeropuertos permanecieron cerrados hasta las 10 de la mañana, incluido el Aeropuerto Radin Inten II en Lampung, en el extremo sur de la isla de Sumatra, pese a la mejora de las condiciones. El Aeropuerto Atung Bungsu en Pagar Alam, en la provincia de Sumatra Meridional, había reanudado sus operaciones normales el lunes por la mañana.

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      "Estamos adoptando un enfoque conservador porque la dirección del viento es altamente dinámica", señaló Purwagandhi en un comunicado. "Queremos asegurarnos de que la ceniza volcánica se haya alejado de los aeropuertos en los alrededores del Anak Krakatoa".

      Impacto en la comunidad

      Aunque las pruebas en varios aeropuertos no mostraron rastros de ceniza volcánica, Purwagandhi explicó que los cierres prolongados permitirían disponer de tiempo para inspeccionar y limpiar superficies y equipos como pistas, calles de rodaje y aeronaves que podrían haber estado expuestos a la ceniza volcánica.

      La erupción del Anak Krakatoa, con fuentes de lava y fuertes estruendos, terminó el domingo, pero la isla volcánica seguía activa el martes por la mañana. Se reportaron erupciones a las 5:08 y a las 5:34 de la mañana, aunque no se pudo observar la altura de la columna de ceniza.

      Los cierres de aeropuertos el domingo y el lunes interrumpieron casi 2.961 vuelos, incluidos 622 servicios internacionales, y afectaron a unas 341.000 personas.

      El gobierno también autorizó a las escuelas en las zonas afectadas por la ceniza volcánica a pasar temporalmente al aprendizaje en línea para reducir la exposición de los estudiantes a la ceniza.

      Anak Krakatoa es una isla volcánica en el estrecho de la Sonda, ubicada entre las islas principales de Indonesia, Java y Sumatra. Su nombre significa "hijo de Krakatoa". El volcán es descendiente del tristemente famoso Krakatoa, cuya monumental erupción de 1883 desencadenó un periodo de enfriamiento global.

      Una erupción del Anak Krakatoa en 2018 provocó un tsunami que dejó al menos 430 muertos en Sumatra y Java. Los investigadores creen que la actividad volcánica desencadenó un deslave submarino y causó que una gran parte de la ladera suroeste del Anak Krakatoa se desplomara y desplazara un gran volumen de agua.

      Desde julio se mantuvo al volcán en el segundo nivel de alerta más alto de Indonesia, y las autoridades recomendaron a residentes, turistas y pescadores mantenerse al menos a 3 kilómetros (1,9 millas) de distancia del cráter activo.

      Indonesia tiene más de 120 volcanes activos y con frecuencia registra erupciones debido a su ubicación a lo largo del "Cinturón de Fuego" del Pacífico, el cinturón de fallas sísmicas que circunda el océano Pacífico y en el que ocurre la mayor parte de la actividad sísmica mundial.

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