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Ciencia y Tecnología

UNAM alerta que desvelarse puede causar Alzheimer

Especialistas de la UNAM destacan la importancia del diagnóstico integral de trastornos del sueño.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 09:44 p.m.
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UNAM alerta que desvelarse puede causar Alzheimer
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- El hábito de privarse de un descanso nocturno adecuado genera serias implicaciones en el funcionamiento del organismo humano.

      UNAM relaciona falta de sueño con enfermedades crónicas

      De acuerdo con información académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la falta crónica de descanso saludable se vincula de manera directa con padecimientos cardiovasculares, diabetes, obesidad y enfermedades neurodegenerativas complejas.

      El coordinador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, Rafael Santana Miranda, señala que existe la falsa idea de que dormir mal una noche se puede recuperar al día siguiente o durante el fin de semana. "Roncar nunca será sinónimo de sueño profundo, aunque así lo asociemos, todo lo contrario. Alguien que ronca y tiene pausas respiratorias está enfrentando un trastorno respiratorio en el sueño y lo pone en 400% más riesgo de sufrir un infarto", advierte el especialista.

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      Interrupción del sueño profundo afecta limpieza cerebral

      Asimismo, de acuerdo con hallazgos expuestos por la institución académica sobre la fisiopatología del sueño, la interrupción de las etapas de descanso profundo como la fase de ondas lentas (NREM) interfiere con el sistema de limpieza cerebral.

      En este proceso, el cerebro requiere la sincronización eléctrica para eliminar desechos metabólicos; sin embargo, al privar al cuerpo de esta fase, se acumulan proteínas tóxicas como la beta amiloide, sustancia estrechamente asociada al desarrollo del Alzheimer y al deterioro cognitivo mayor.

      Dado que los trastornos del descanso involucran factores neurológicos, psiquiátricos, metabólicos y respiratorios, las entidades universitarias destacan que el diagnóstico oportuno requiere una evaluación integral antes de iniciar tratamientos farmacológicos.

      A continuación, se presentan las claves sintetizadas por los especialistas para comprender y mejorar la calidad del descanso:

      - Evaluación de trastornos respiratorios: De acuerdo con la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, entre 4 y 7 de cada 10 pacientes hipertensos desarrollan su condición debido a problemas respiratorios no atendidos durante la noche.

      - Preservación del ritmo circadiano: De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, desvelarse altera el control de la glucosa a nivel central y periférico, incrementando la predisposición a la diabetes.

      - Control de la contaminación lumínica: La exposición prolongada a la luz azul de pantallas y la contaminación de luz artificial alteran los ritmos biológicos nocturnos y la liberación natural de melatonina.

      - Higiene básica del descanso: La Facultad de Medicina de la UNAM sugiere regular los horarios para acostarse, prescindir de cenas pesadas o altas en grasas y mantener un entorno libre de ruidos perjudiciales en la habitación.

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