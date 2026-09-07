Muere Chucho Gallegos, pilar del periodismo de espectáculos en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Impulsó la carrera de un adolescente Luis Miguel, de un joven Enrique Iglesias que no quería ser identificado como "hijo de..." y de un "Potrillo" que comenzaba a cabalgar. Persiguió a Julio Iglesias, presentó a Vicente Fernández e hizo enojar a Verónica Castro cuando Cristian Castro le reveló que era hijo de Manuel "Loco Valdés". Chucho Gallegos falleció hoy a los 84 años.

Reacciones y confirmación del fallecimiento

La noticia fue dada a conocer por Gil Barrera, director de la revista "TVyNovelas" y, minutos más tarde, confirmada por el programa "Hoy", a través de las redes sociales.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de 'Chucho' Gallegos Rosales. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos", escribieron.

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Pilar del periodismo de espectáculos en México, pisó diversas redacciones de periódicos nacionales a lo largo de 60 años de trayectoria, pero su ímpetu como reportero, su olfato periodístico y su don para las relaciones públicas lo hicieron destacar hasta llegar a las revistas "TeleGuía" y "TVyNovelas", de la que es fundador.

Trayectoria y legado en el periodismo

Artistas como María Félix, Andrés García, Lupita D'Alessio, Lucero y otras grandes estrellas de los años 80 y 90 le abrieron las puertas de su casa y compartieron sus exclusivas, como el nacimiento de Pedro Antonio, primogénito de Lucía Méndez; el embarazo de Maribel Guardia o el romance entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, todos pasaron por las páginas de la publicación a cargo de Gallegos.

Aunque las causas de la muerte no han sido reveladas, se sabe que el periodista se encontraba en terapia intensiva y su estado de salud era reportado como grave.

En agosto de este año, Gallegos fue hospitalizado debido a una infección bacteriana que le provocó hemorragias internas. Incluso, su familia solicitó donadores de sangre de manera urgente.

Tras confirmarse su partida, diferentes personalidades del medio expresaron sus condolencias, entre ellas Roberto Palazuelos, Ana María Alvarado, Rodrigo de la Cadena, Victoria Ruffo y Sergio Mayer, quien lo describió como una parte importante de su carrera.

"Descanse en paz mi querido amigo Chucho Gallegos. Nos dejas un legado importante, gracias siempre por tu apoyo y consejos. Te llevo en el corazón", publicó.

Nacido en la Ciudad de México, Jesús Gallegos fue pionero en el periodismo de espectáculos en el país. Fue fundador de la revista "TVyNovelas" y testigo de grandes carreras como la de "El Sol".

Antes de descubrir su vocación, estudió, durante tres años, pedagogía; sin embargo, las redacciones y coberturas terminaron por convertirse en su salón de clases.

Sus primeros pasos los dio en publicaciones como "Atisbos" y "ABC". También colaboró en "TeleGuía" y fue jefe de redacción y reportero de "Hoy Domingo", donde coincidió con Jacobo Zabludovsky.

En 1979 llegó uno de los momentos más importantes de su carrera: la creación de la revista "TVyNovelas" y posteriormente los premios del mismo nombre que reconocían a la televisión nacional.

También hizo radio y trabajó en distintos periódicos. Participó en espacios como "La Hora Domecq" y posteriormente colaboró en "Radio Trece" y "Radio Fórmula".

Chucho Gallegos se mantenía activo como coordinador editorial del "Diario Basta" hasta su enfermedad.